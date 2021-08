Wendschott. Bei dem spektakulären Unfall in der Brechtorfer Straße entstand ein Schaden in Höhe von 40.000 Euro. Alkohol als Ursache schloss die Polizei aus.

Unfall Touareg kracht in Wendschott in eine Gartenhütte

Am Samstagabend gab es in Wendschott einen spektakulären Unfall. Nach einem Zusammenprall krachte ein VW Touareg in eine Gartenhütte und zerstörte diese völlig. Beide Fahrer zogen sich nur leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 40.000 Euro.

Um 21.40 Uhr war eine 51-jährige Wolfsburgerin mit ihrem VW Up auf dem Schützenring unterwegs und wollte links in die Brechtorfer Straße in Richtung Vorsfelde abbiegen. Dabei übersah sie jedoch den von links kommenden Touareg, der Vorfahrt hatte. Der Fahrer, ein 29-jähriger Gifhorner, verlor durch diesen Zusammenstoß die Kontrolle über sein Fahrzeug, wurde über den Bordstein geschleudert und krachte dann durch einen Holzzaun und in eine dahinter stehende Blechhütte. Dort kam der schwere Geländewagen dann zum Stehen.

Der Schaden beträgt rund 40.000 Euro

Glück im Unglück: Schwer verletzt wurde niemand. Beide Fahrer zogen sich nur leichte Verletzungen zu, der 29-Jährige wurde ins Klinikum gebracht, die 51-Jährige verzichtete auf eine weitere Behandlung. Während der Touareg mittels Abschleppdienst vom Grundstück entfernt werden musste, war der Up der 51-Jährigen sogar noch fahrbereit. Dennoch entstand durch den Zusammenprall mit der völlig zerstörten Hütte ein nicht unerheblicher Schaden von 40.000 Euro. Alkohol als Ursache des Unfalls hat die Polizei ausgeschlossen.

