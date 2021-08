Unbekannter zerstört in Heiligendorf Smart-Heckscheibe

Heiligendorf. Einen Smart mit zerstörter Heckscheibe hat eine Zeugin am Mittwoch in Heiligendorf entdeckt. Die Wolfsburger Polizei hofft auf Zeugenhinweise.

Eine Zeugin hat der Polizei am Mittwoch, 10.29 Uhr, gemeldet, dass sie in der Straße Steinweg einen Smart bemerkt habe, bei dem die Heckscheibe zerstört worden war. Die Polizei fand am Steinweg den gemeldeten schwarzen Smart mit zerstörter Heckscheibe am rechten Fahrbahnrand auf dem Parkstreifen.

Der Wagen sei ordnungsgemäß verschlossen gewesen, und in der Heckscheibe habe ein großes Loch geklafft.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Ob etwas aus dem Smart gestohlen wurde, wird noch ermittelt

Ob etwas aus dem Fahrzeug entwendet wurde, könne noch nicht gesagt werden, der Schaden werde noch ermittelt. Zeugen, die verdächtige Geräusche oder Personen bemerkt haben, melden sich bei der Polizei an der Heßlinger Straße, (05361) 4646-0.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de