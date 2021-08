Radfahrerin in Wolfsburg von Auto auf Straße geschleudert

Zu einem Unfall kam es am Mittwoch in Wolfsburg. Eine Radfahrerin wurde dabei verletzt.

Eine Radfahrerin wurde am Mittwochnachmittag bei einem Verkehrsunfall an der Frankfurter Straße verletzt. Das hat die Polizei am Donnerstag mitgeteilt.

Nach Angaben der Beteiligten und Zeugen befuhr ein 26-Jähriger aus Gifhorn gegen 15.37 Uhr mit seinem BMW 525 den Zubringer zur Frankfurter Straße aus Richtung Dresdener Ring in Richtung Fallersleben. Zeitgleich befuhr eine 66 Jahre alte Radfahrerin aus Wolfsburg mit ihrem Fahrrad den Radweg entlang der Frankfurter Straße aus Richtung Detmerode in Richtung Fallersleben.

Radfahrerin übersieht BMW trotz Vorfahrt-beachten-Schild

Als die Radfahrerin den Zubringer auf dem Radüberweg querte, übersah sie trotz dem Verkehrszeichen „Vorfahrt achten“ den auf dem Zubringer fahrenden BMW.

Obwohl der 26 Jahre alte BMW-Fahrer eine Vollbremsung eingeleitet habe, sei es zum Zusammenstoß mit der Radfahrerin gekommen, so die Polizeimitteilung. Die 66-Jährige sei über die Motorhaube geschleudert worden und anschließend auf der Fahrbahn liegen geblieben.

66-Jährige wird im Rettungswagen ins Klinikum gebracht

Ersthelfer kümmerten sich um die verletzte Wolfsburgerin, bis der Rettungswagen eintraf. Dessen Besatzung übernahm die weitere Versorgung und brachte die 66-Jährige ins Wolfsburger Klinikum.

Am Fahrrad und dem BMW entstanden Schäden in einer Gesamthöhe von etwa 1000 Euro.

red

