Räumdienst Baggerfahrer stößt in Wolfsburg auf verdächtigen Gegenstand

Einen verdächtigen Gegenstand fand am Mittwoch ein Baggerfahrer am Tor Sandkamp.

Wolfsburg. Beim Gegenstand in der Weststraße am Tor Sandkamp könnte es sich um ein Weltkriegs-Kampfmittel handeln. Experten sollen das am Donnerstag untersuchen.