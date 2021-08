ÖPNV in Wolfsburg Testbetrieb für Echtzeitanzeigen in Wolfsburger Bussen läuft

Ab sofort informiert die WVG ihre Fahrgäste während der Fahrt in Echtzeit über den Fahrtverlauf sowie aktuelle Anschluss- und Umsteigemöglichkeiten. Mit der Installation und dem Testbetrieb der ersten Bildschirme in drei Bussen geht die WVG einen nächsten großen Schritt bei der Umsetzung des Projekts „Echtzeitinformation“, wie es in einer Mitteilung heißt.

Bis zum Jahr 2022 sollen in den gesamten WVG-Bussen Bildschirme installiert werden, die Echtzeitdaten darstellen. Mit Hilfe der so genannten „Echtzeitanzeige“ können Fahrgäste über die tatsächlichen Ankunfts- und Abfahrtszeiten informiert werden – auch wenn diese vom Fahrplan abweichen. Über moderne Bildschirme in den Bussen werden Fahrgästen zusätzlich Anschlussmöglichkeiten für wichtige Verknüpfungspunkte zu anderen WVG-Buslinien angezeigt. Dies soll zu mehr Transparenz im Fahrbetrieb führen.

WVG erhofft sich Attraktivität des ÖPNV durch die Echtzeitanzeigen

„Wir wollen unsere Fahrgäste zu jederzeit den besten Service bieten – auch wenn es verkehrsbedingt mal zu Behinderungen und Verspätungen kommt. Mit der Installation und dem Betrieb der Innenanzeiger in den ersten Bussen bietet die WVG den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Wolfsburg sowie deren Gästen einen echten Mehrwert“, erläutert WVG-Geschäftsführer Timo Kaupert. Beispielsweise haben die Fahrgäste nun die Möglichkeit, in Echtzeit zu verfolgen, ob sie ihren geplanten nächsten Anschluss zum ZOB erreichen werden. „Das wird die Attraktivität des ÖPNV in Wolfsburg noch einmal deutlich verbessern“, erhofft sich Kaupert.

Bis zum Jahr 2022 werden Gelenkbusse mit zwei und Solo-Busse mit einem Bildschirm ausgestattet, um den Fahrgästen den Linienverlauf sowie mögliche Umsteigepunkte in Echtzeit anzuzeigen. Um die statischen Fahrplandaten fortlaufend, das heißt durch dynamisch festgestellte, Fahrplanabweichungen zu ergänzen, wird mittels GPS-Ortung ständig der genaue Standort der einzelnen Busse ermittelt und an einen zentralen Datenserver in die WVG-Leitstelle gemeldet. Von dort werden die Echtzeitdaten zum Fahrplan etwa an die einzelnen Bildschirme weitergeleitet.

Derzeit wird die Software so abgestimmt, dass alle Daten verlässliche Ergebnisse liefern

„In Verbindung mit unseren Anzeigern an den Haltstellen, die wir ebenfalls gerade im gesamten Stadtgebiet installieren, kommen da einige Daten zusammen. Damit wir den Fahrgästen in unseren Bussen, an den Haltestellen und in der WVG-App verlässliche Fahrdaten in Echtzeit anzeigen können, sind viele Programmierungen nötig. Der aktuelle Testbetrieb erlaubt es uns nun, die Software so abzustimmen, damit wir im nächsten Jahr einen minutengenauen Überblick garantieren können“, so Rosario Buglisi, Projektverantwortlicher bei der WVG.

