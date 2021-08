Polizei stoppt alkoholisierten Autofahrer aus Wolfsburg

Immer wieder ermittelt die Polizei Personen, die mit deutlich erhöhten Alkoholwerten im Straßenverkehr unterwegs sind. War erst am Sonntagabend eine Autofahrerin mit 2,04 Promille bei einem Auffahrunfall aufgefallen, so erwischte die Polizei diesmal einen 32-jährigen Wolfsburger, der am Montag gegen 22 Uhr mit seinem Auto auf der Berliner Brücke in Richtung Schlosskreuzung fuhr. Den Beamten fiel er auf, da er zu schnell unterwegs war: Eine Lasermessung ergab 67 statt der erlaubten 50 Kilometer pro Stunde. Als sie ihn daraufhin in Höhe der Bushaltestelle Volkswagen-Arena gestoppt hatten und kontrollieren wollten, stellten sie bei ihm deutlichen Atemalkoholgeruch fest.

Polizei appelliert: Kein Alkohol am Steuer

Ein vor Ort durchgeführter Test brachte Klarheit: 2,06 Promille. Daraufhin wurde dem 32-Jährigen im Klinikum Wolfsburg eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Polizeisprecher Thomas Figge appelliert: Lassen Sie nach dem Konsum von Alkohol Ihr Fahrzeug stehen, gehen zu Fuß, nutzen Sie öffentliche Verkehrsmittel oder lassen sich abholen. Wer alkoholisiert mit einem Fahrzeug am Straßenverkehr teilnimmt, riskiert nicht nur seine eigene Gesundheit, sondern auch die Gesundheit und das Leben anderer Verkehrsteilnehmer.

