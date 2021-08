Die Polizei rückte am Sonntagabend zu einem Auffahrunfall auf dem Berliner Ring in Wolfsburg aus.

Polizei in Wolfsburg Alkoholisierte Autofahrerin rammt in Wolfsburg Wagen vor Ampel

Ein Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss und mit einem Gesamtschaden von mindestens 20.000 Euro hat sich am Sonntagabend auf dem Berliner Ring ereignet. Nach Angaben der Polizei befuhr um kurz nach 19 Uhr eine 53-jährige Autofahrerin aus Magdeburg den Berliner Ring aus Richtung Siemensstraße in Richtung Berliner Ring. In Höhe der Abzweigung zur Nordsteimker Straße übersah sie eine 20-jährige Autofahrerin aus dem Landkreis Gifhorn, die in gleicher Richtung unterwegs war und ihr Fahrzeug an der dortigen Ampel angehalten hatte, da diese Rotlicht zeigte.

Die 53-Jährige fuhr nahezu ungebremst auf den Wagen der 20-Jährigen auf, wobei dieser mehrere Meter nach vorne in den Kreuzungsbereich hinein katapultiert wurde. Bei dem Zusammenstoß wurde niemand verletzt. Als die alarmierte Polizei den Verkehrsunfall aufnahm, stellten die Beamten starken Alkoholgeruch in der Atemluft der 52-Jährigen fest. Ein Atemalkoholtest erbrachte 2,04 Promille.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Daraufhin wurde ihr im Wolfsburger Klinikum eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Die beiden demolierten waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Schlägerei soll sich vor dem Rathaus zugetragen haben

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Schlägerei, die sich bereits am Montag, 2. August, vor dem Wolfsburger Rathaus ereignet haben soll. Nach derzeitigem Kenntnisstand der Ermittler sollen mehrere bislang Unbekannte gegen 22 Uhr einen Mann körperlich angegangen haben. Da zu diesem Zeitpunkt umliegende Lokalitäten noch Besucherverkehr verzeichnen, hoffen die Beamten darauf, dass Zeugen Vorkommnisse beobachtet haben. Die Polizei bittet daher, dass Personen, die Hinweise zu dieser Auseinandersetzung geben können, sich bei den Beamten unter (05361) 46460 zu melden.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de