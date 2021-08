Wolfsburg. Das hat das Unternehmen am frühen Mittag bekanntgegeben. Welcher Grund genannt wird und wie es das Geld für die Tickets zurück gibt.

Das Konzert mit Musiker Onk Lou in der Autostadt ist abgesagt.

Absage der Autostadt Konzert mit Onk Lou in der Wolfsburger Autostadt fällt aus!

Das Konzert mit Onk Lou, das am heutigen Samstagnachmittag in der Autostadt stattfinden sollte, ist abgesagt! „Aus gesundheitlichen Gründen kann Onk Lou heute leider nicht auftreten – das Konzert muss daher abgesagt werden“, gab die Autostadt vor wenigen Minuten bekannt.

Das Konzert mit dem Österreicher sollte um 17 Uhr auf der Wasserbühne am Porsche-Pavillon beginnen. Mit „Quarterlife“ hat der Singer-Songwriter Onk Lou erst kürzlich sein zweites Album vorgelegt. Der aus Wien stammende Straßenmusiker und Bühnenstar spielt Popmusik mit Einflüssen von Reggae über Blues bis Folk.

Besucherinnen und Besucher, die ein Platzticket vor Ort in der Autostadt erworben haben, erhalten ihr Geld nach Angaben von Christian Gräber von der Autostadt-Kommunikation gegen Vorlage des Tickets am Welcome-Desk auf der Piazza zurück. Gäste, die ihre Tickets online gekauft haben, werden gebeten, eine E-Mail an service@autostadt.de zu senden, um den Preis für die Platzkarten erstattet zu bekommen.

cc

