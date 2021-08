Wolfsburg. Der „Frauensporttag Interkulturell“ findet nach drei Jahren wieder am 11. September in Wolfsburg statt. Frauen jeden Alters können mitmachen.

Frauen beim Cycling am Interkulturellen Frauensporttag des Stadtsportbundes 2014: In diesem Jahr gibt es eine Neuauflage.

Frauen aller Nationen machen in Wolfsburg Sport

Nach drei Jahren Pause wird in diesem Jahr der Frauensporttag Interkulturell in Wolfsburg mit neuem Logo, mehr Bildsprache sowie einem neuen Angebotskonzept stattfinden. Frauen jeden Alters können mitmachen, sich kennenlernen, sich ausprobieren und gemeinsam Spaß haben.

Der Stadtsportbund Wolfsburg veranstaltet laut einer Mitteilung am Samstag, 11. September, von 8.30 bis 12.30 Uhr den „12. FrauenSportTag Interkulturell“. Gemeinsam mit der Stadt Wolfsburg wird zu einem Vormittag eingeladen, bei dem die Frauen im Mittelpunkt stehen. So bekommen sie die Möglichkeit, Sport und Bewegungsangebote in geschützten Räumen kennenzulernen und auszuprobieren, egal ob mit oder ohne Zuwanderungsgeschichte.

Besonders jüngere Frauen sollen zum Mitmachen motiviert werden

Abwechslungsreiche Workshops und Sportangebote stehen auf dem Programm. Insbesondere jüngere Frauen möchte das Organisationsteam dazu motivieren, bei einem solchen Tag dabei zu sein.

Unter anderem wird es einen Jumping Fitness Kurs geben: ein mitreißendes Training und ein starkes Gruppengefühl auf dem Mini-Trampolin zu energetischer Musik. Beim African Modern Dance kommen verschiedene afrikanische Tänzen zusammen, die sich nach Region in ihrer Musik und den Bewegungen unterscheiden. Im Vordergrund stehe der Spaß am Tanzen. Neu dabei ist auch ein gelenkschonender Kräftigungskurs für Frauen mit unkomplizierter Schwangerschaft ab der 13. Woche. Wer schon immer mal Longboard, eine längere Form des Skateboards, ausprobieren möchte, hat ebenfalls am 11. September die Chance dazu. Klassiker wie Pilates, Yoga und Zumba sind ebenfalls wieder mit im Programm.

Viele Angebote sollen draußen stattfinden – wenn das Wetter mitspielt

Bei gutem Wetter können viele Angebote draußen stattfinden. Für die Teilnahme sind keine (sportlichen) Vorkenntnisse oder eine Vereinszugehörigkeit erforderlich. Die Angebote werden von Übungsleiterinnen betreut, die sich nach den Bedürfnissen und dem Niveau der Teilnehmerinnen richten.

Aufgrund der Corona-Pandemie wird es in diesem Jahr keine kulinarischen Spezialitäten zwischendrin geben, und auch das sonst stattfindende vegetarische Mittagessen muss ausfallen. Stattdessen hat der Frauensporttag Interkulturell in Wolfsburg mit der Audi BKK einen Partner an der Seite, der Obst und Wasser für die Teilnehmerinnen sponsert.

Bequeme Sportkleidung und etwa zum Trinken mitbringen

Die Angebote finden je nach Wetterlage in der Halle oder auf dem Sportplatz statt. Bequeme (Sport-) Kleidung, Sportschuhe, Getränke sowie ein Handtuch sowie – wenn vorhanden – eine Matte sollten mitgebracht werden.

Die Frauensporttage Interkulturell dienen laut der Mitteilung zur Sensibilisierung für die kulturelleVielfalt im Sportkontext. Auf dieser Grundlage sollen mehr Frauen mit Migrationshintergrund für den Vereinssport gewonnen und für die örtliche Vernetzung mit beispielsweise Integrationsbeauftragten auf kommunaler Ebene sowie weiteren Akteuren der Migrationsarbeit gestärkt werden. Gemeinsam soll ein Sporttag unter Berücksichtigung der Bedarfe von Frauen unterschiedlicher kultureller Herkunft umgesetzt werden.

Anmeldungen um Frauensporttag sind vom 16. August an möglich

Anmeldezeitraum für die Teilnahme ist vom 16. August bis 1. September. Frauen ab 16 Jahren melden sich online auf www.ssb-wolfsburg.de/frauensporttag-interkulturell an. Hilfe und Unterstützung bei der Anmeldung gibt es per E-Mail an info@ssb-wolfsburg.de oder unter (05361) 293763.

Eine Anmeldung im Vorfeld ist notwendig. Kosten: Pro Person 5 Euro. In der Teilnahmegebühr sind eine kostenlose Betreuung für Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren sowie ein kleiner Snack (Obst, Müsliriegel, 0,5 Liter Wasser) enthalten. Die Plätze für die Kinderbetreuung sind begrenzt.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de