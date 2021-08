Wolfsburger Polizistin wird bei Einsatz durch Tritt verletzt

Wolfsburg. Ein 20-Jähriger, der von Königslutter in eine Wolfsburger Gewahrsamszelle überfuhrt wurde, hat eine Polizistin an der Hand verletzt.

Beim Transport eines 20 Jahre alten Mannes aus Salzgitter in eine Gewahrsamszelle ist laut Polizei am Samstag gegen 23.15 Uhr eine 24-jährige Polizeibeamtin vor der Dienststelle an der Heßlinger Straße verletzt worden. Sie sei vorerst nicht dienstfähig. Zuvor sei der Mann einem erteilten Platzverweis vor einer Klinik in Königslutter nicht nachgekommen, woraufhin er in Gewahrsam genommen worden sei.

Aufforderungen kam der 20-Jährige nicht nach

Am Samstagabend, so die Polizei weiter, hielt sich der Salzgitteraner auf dem Gelände einer Klinik in Königslutter auf. Aufforderungen von Mitarbeitern, das Gelände zu verlassen, sei er nicht nachgekommen. Erst nachdem die eingesetzten Polizisten die Aufforderung erneuert hätten, habe er die Anweisungen widerwillig befolgt. Kurze Zeit später sei er erneut auf dem Gelände gewesen – dann aber in Gewahrsam genommen worden. Auf der Fahrt nach Wolfsburg habe er sich zunächst ruhig verhalten.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Erster Alcotest ergab 1,79 Promille

Ein freiwilliger Alcotest ergab laut Polizei einen Wert von 1,79 Promille. Als der 20-Jährige in Richtung Wache gegangen sei, sei er plötzlich unkooperativ und aggressiv geworden. „Er lief mit geballter Faust auf zwei Polizeibeamte zu und versuchte, diese zu schlagen. Um diesen Angriff abzuwehren, wurde der Mann mit einfacher körperlicher Kraft zu Boden gebracht. Bei dem Versuch, Handfesseln anzulegen wehrte er sich erheblich.“ Erst mit Unterstützung weiterer Einsatzkräfte habe er fixiert werden können. Es seien ihm Handschellen angelegt worden und er sei in eine Zelle gekommen. Dabei sei die 24-jährige Polizistin durch einen Tritt des Mannes an der Hand verletzt worden. Sie sei im Klinikum behandelt worden und sei nicht dienstfähig.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de