Wolfsburger Feuerwehrnachwuchs besteht Lehrgang

An den vergangenen drei Wochenenden haben verschiedene Ausbildungslehrgänge der Freiwilligen Feuerwehren Wolfsburgs mit Hygienekonzept und einer begrenzten Teilnehmerzahl stattgefunden.

Insgesamt 54 Stunden dauerte die Ausbildung im Heinenkamp, berichtet Jürgen Koch, Lehrgangsleiter der Truppmann-Ausbildung der Freiwilligen Feuerwehren Wolfsburgs in einer Mitteilung. Am Sonntag fand für die 14 Teilnehmer die Prüfung statt. Diese bestand aus einem schriftlichen und einem praktischen Teil. In dem Lehrgang, der mit 60 Prozent einen etwas höheren Praxisanteil hat, werden Themen wie Grundtätigkeiten im Lösch- und Hilfeleistungseinsatz, Verbrennen und Löschen, sowie Rechte und Pflichten gelehrt. Hierfür standen acht erfahrene Feuerwehrfrauen und Männer aus verschiedenen Ortsfeuerwehren Wolfsburgs als Ausbilderin beziehungsweise Ausbilder zur Verfügung.

Teilnehmerfeld war zwischen 17 und 53 Jahre alt

Erfreulich blickt die Wehr auf das Teilnehmerfeld bei diesem Lehrgang, berichtet Daniel Lieske, Pressesprecher der Freiwilligen Feuerwehr Wolfsburg. Dieses bestand aus Teilnehmern zwischen 17 und 53 Jahren. Neben Kräften, die aus den Reihen der Jugendfeuerwehren kamen, gab es auch Wiedereinsteiger und Quereinsteiger.

Eine Quereinsteigerin ist Sieglinde. „Ich bin über den Feuerwehrball auf die Hattorfer Feuerwehr aufmerksam geworden und habe gesehen, dass hier Verstärkung gebraucht wird. Wir sind sechs Quereinsteiger in Hattorf, welche gut auf den Lehrgang in der Ortsfeuerwehr vorbereitet wurden“, berichtet die 53-Jährige. Auch ihr Sohn (22) ist mit dabei, und auch der jüngste Spross hat Ambitionen, sich so bald wie möglich der Kinderfeuerwehr anzuschließen. „Im Anschluss an meine Ausbildung möchte ich jedenfalls noch weitere Lehrgänge besuchen und andere motivieren mitzumachen“, so die Hattorferin. Sie bestand übrigens ihre schriftliche Prüfung mit 14 von 15 möglichen Punkten.

Ausbildung geht in den jeweiligen Ortswehren weiter

Auch Tobias aus Ehmen hat wieder den Weg in die Feuerwehr gefunden. „Ich war in meiner Kindheit in Grassel im Landkreis Gifhorn in der Jugendfeuerwehr und dann auch drei Jahre aktiv in der Feuerwehr“, berichtet er. Nach 14 Jahren bei der Bundeswehr, zog es ihn in die Region zurück. Ich bin im März 2020 auf die Feuerwehr aufmerksam geworden. „Die Pandemie macht es sicher nicht einfach sich ehrenamtlich zu engagieren, aber nicht unmöglich!“ so der 32-jährige Ehmer.

Nach erfolgreich bestandener Prüfung werden die Teilnehmer in den Ortsfeuerwehren weiter ausgebildet, so Koch. Er freut sich, dass die Teilnehmer nun ein gutes Basiswissen erlangt haben und der Werdegang nun in den Ortsfeuerwehren fortgeführt werde. Hier sollen die Erkenntnisse der vergangenen drei Wochen gefestigt werden.

