Fast jeder zweite Wolfsburger hat vollen Impfschutz

In Wolfsburg sind mittlerweile 48,9 Prozent der Impfberechtigten vollgeimpft. Das ist eine etwas höhere Quote als in ganz Niedersachsen (48,7 Prozent), aber weniger als in der Bundesrepublik (49,4 Prozent). Bei den Vollgeimpften hat Wolfsburg hingegen die Bundesrepublik überholt, wie die Stadt schreibt. Hier liegen die Quoten bei 61,1 beziehungsweise 60,9 Prozent. In Niedersachsen beträgt der Wert 63,8 Prozent. Insgesamt erhielten im Impfzentrum 48.930 Bürger eine Erstimpfung, 38.072 eine Vollimpfung. Bei den niedergelassenen Ärzten sind es 27.085 Erstimpfungen beziehungsweise 22.707 Vollimpfungen.

Injiziert wurden im Laufe der vergangenen Woche im Impfzentrum 1034 Moderna-, 424 Johnson&Johnson-, 306 Biontech- und 121 Astrazeneca-Impfungen. In den Praxen lag der Wert der Biontech-Impfungen bei 2840, der Astrazeneca-Injektionen bei 215 und der Johnson&Johnson-Impfungen bei 40.

512 Impfungen bei stadtweiter Aktion am Wochenende

Das am vergangenen Wochenende stattgefundene freie Impfen an sechs Standorten (Lidl-Parkplatz Vorsfelde; Edeka-Center Nordstadt; Kassenhalle im Rathaus; Gemeindehaus St. Stephanus Detmerode; Treffpunkt am Markt Westhagen; Grundschule Fallersleben) war aus Sicht der Stadt mit 512 Impfungen ein voller Erfolg. Dabei kamen die Impfstoffe von Biontech (288 Impfungen), Johnson&Johnson (180) sowie Moderna (44 Impfungen) zum Einsatz. Die Geimpften werden Anfang September ihre Zweitimpfung im Wolfsburger Impfzentrum erhalten, der konkrete Termin wurde den Geimpften mitgeteilt.

Nach der erfolgreichen Aktion vom Wochenende plant die Stadt Wolfsburg weitere niedrigschwellige Angebote für Impfungen. Stadtrat Andreas Bauer: „Ich freue mich über die positive Resonanz der Aktion vom Wochenende und möchte meinen herzlichen Dank allen Beteiligten aussprechen, insbesondere den Ehrenamtlichen vom DRK-Kreisverband Wolfsburg, Malteser Hilfsdienst Wolfsburg, den freiwilligen Feuerwehren Stadtmitte, Fallersleben bzw. Vorsfelde. Selbstverständlich gilt mein Dank auch den Mitarbeitern des Wolfsburger Impfzentrums die aktiv an dieser Aktion mitgewirkt haben sowie denjenigen die ihre Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt haben.“

Weitere Impfaktionen sind geplant – am Rande einer Sportveranstaltung?

Bernhard Lange, Leiter des Wolfsburger Impfzentrums und Stadtrat Andreas Bauer sind sich einig: „Wir werden aufgrund der positiven Erfahrungen vom Wochenende weitere niedrigschwellige Impfangebote auf den Weg bringen. Vorstellbar wäre beispielsweise eine Impfaktion am Rande einer sportlichen Veranstaltung.“

Nähere Informationen zu weiteren Aktionen wird die Stadt Wolfsburg umgehend nach der erforderlichen Planung entsprechend bewerben.

Bereits am Dienstag gibt es im Impfzentrum Biontech für Jugendliche unter 18

Andreas Bauer verknüpft dies mit dem Appell: „Das vergangene Jahr hat uns gelehrt, dass in der kälteren Jahreszeit ab Herbst die Inzidenzzahlen steigen. Hinzu kommt nun die Delta-Variante. Wir alle sollten hieraus die richtigen Schlüsse ziehen. Die Pandemie ist trotz jetzt niedriger Inzidenzen leider nicht vorüber. Deshalb bitte ich alle Wolfsburgerinnen und Wolfsburger, die bisher noch kein Impfangebot wahrgenommen haben: Nehmen Sie bitte ihr Impfangebot wahr, lassen Sie sich impfen, schützen Sie sich und andere und lassen Sie uns gemeinsam den Weg aus der Pandemie finden.“

Am morgigen Dienstag, 27. Juli, findet im Impfzentrum Wolfsburg im Congress-Park eine weitere Impfaktion statt, mit dem Impfstoff Comirnaty von der Firma Biontech. Das Impfangebot bezieht sich auf die Erstimpfung. Vormittags in der Zeit von 8 bis 13 Uhr können sich Jugendliche unter 18 Jahren mit dem Impfstoff von Biontech impfen lassen. Die Terminvergabe erfolgt über das Impfportal des Landes Niedersachsen.

Freies Impfen am Dienstagnachmittag im Wolfsburger Impfzentrum

Am Nachmittag in der Zeit von 13 bis 18 Uhr findet ein freies Impfen statt, also ohne vorherige Terminvergabe und ohne eine Beschränkung auf die Altersklasse - ebenfalls mit dem Impfstoff von Biontech. Für die Terminvergabe über das Landessystem ist die Postleitzahlbindung für das Impfen der unter 18-Jährigen systemseitig aufgehoben, beim freien Impfen am Nachmittag lässt das Impfzentrum Wolfsburg ebenfalls Orte der Nachbarkreise zu.

Zum Impftermin wird ein Ausweisdokument und wenn vorhanden, der Impfausweis benötigt. Für den Fall, dass dieser nicht vorhanden sein sollte, wird ein Ersatzdokument ausgehändigt. Kinder bis 15 Jahre müssen mit einem Erziehungsberechtigten im Impfzentrum erscheinen. Bei älteren Kindern sind die vom Erziehungsberechtigten unterschriebenen Einwilligungs- und Aufklärungsbögen ausreichend, die auf wolfsburg.de/impfzentrum unter dem Punkt „Formulare“ zu finden sind.

