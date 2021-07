26-jähriger Wolfsburger wirft Autokennzeichen auf Autos

Ein 26-jähriger Wolfsburger hat am Sonntagmittag PKW-Kennzeichen von Autos inklusive deren Halterung abgerissen und diese auf vorbeifahrende und parkende Wagen geworfen und geschlagen. Wie die Polizei mitteilt, standen die Autos vor einem Geschäft in der Heßlinger Straße und Porschestraße. Gegen 11.30 Uhr gingen die ersten Zeugenanrufe bei der Polizei ein.

In einem Fall dachte ein Autofahrer, dass der Wolfsburger einen Unfall gehabt habe und hielt an, um zu helfen. Der 26-Jährige schlug sofort mit einem in seiner Hand befindlichen Kennzeichen auf die Motorhaube und das Autodach des Autofahrers, woraufhin dieser schnell davonfuhr. Erst kurze Zeit später hielt er an und sah sich die Beschädigungen näher an. Des Weiteren beleidigte der Wolfsburger ein vorbeigehendes Ehepaar und warf ein Kennzeichen nach ihm. Das Kennzeichen verfehlte das Paar, und es wurde nicht verletzt.

Zwölf Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung

Noch bevor die umgehend verständigten Polizeibeamten an dem Parkplatz eintrafen, hatte sich der Mann von dort entfernt. Aufgrund einer guten Personenbeschreibung konnte der 26-Jährige jedoch kurze Zeit später durch Beamte auf dem Weg zum Bahnhof angetroffen werden.

Der immer noch aufgebrachte Mann wurde in Gewahrsam genommen und kurze Zeit später in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Insgesamt wurden zwölf Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung geschrieben. Dazu kommen noch Anzeigen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie versuchter gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung.

red

