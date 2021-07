Wolfsburg. In einem weiteren Fall brechen Unbekannte in zwei Wohnmobile ein und durchsuchen sie. Die Taten ereigneten sich Dienstag und Mittwoch.

Mehrere Einbruchs- und Diebstahldelikte verzeichnete die Polizei in Wolfsburg am Dienstag und Mittwoch.

Polizei in Wolfsburg Diebe stehlen in Wolfsburg zwei Autos – Schaden bei 10.000 Euro

Zwei Fahrzeugdiebstähle ereigneten sich zwischen Dienstagabend und Mittwochnachmittag in Wolfsburg. Dabei entstand ein Gesamtschaden von 10.000 Euro, teilt die Polizei mit. In der Straße Über dem Wechsel verschwand zwischen Dienstagabend, 19 Uhr, und Mittwochmorgen, 11.30 Uhr, ein schwarzer Audi A6 Avant S-Line. Das 15 Jahre alte Fahrzeug stand ordnungsgemäß verschlossen auf dem Parkplatz vor dem Wohnhaus des Geschädigten. Der Schaden dürfte sich auf 7000 Euro belaufen.

Ein grüner VW Multivan wurde am Mittwoch zwischen 6.15 und 16.35 Uhr vom VW Parkplatz an der Heinrich-Nordhoff-Straße gestohlen. Der rechtmäßige Besitzer hatte seinen 18 Jahre alten VW Bus in Reihe 14, Höhe Tor 17 ordnungsgemäß verschlossen abgestellt. Hier beläuft sich der Schaden nach ersten Schätzungen auf 3000 Euro.

Polizei denkt über Zusammenhang zwischen beiden Taten nach

Die Polizei kann nicht ausschließen, dass zwischen beiden Taten ein unmittelbarer Zusammenhang besteht und hofft darauf, dass Zeugen Hinweise zu den Tätern, der Tat oder dem Verbleib der Fahrzeuge geben können. Hinweise an die Polizei: (05361) 46460.

Täter brechen in zwei Wohnmobile ein

Unbekannte sind am Mittwochmittag in zwei Wohnmobile eingebrochen und haben dabei einen Schaden von 1200 Euro verursacht. Die beiden Wohnmobile standen auf dem Schotterparkplatz in der Straße An der Vorburg, der auch als Mitarbeiterparkplatz Outletcenter bezeichnet wird. Dieser Parkplatz befindet sich parallel zu den Bahngleisen und nördlich eines KFZ-Zubehörhandels. Die Taten ereigneten sich zwischen 13 und 13.30 Uhr.

In beiden Fällen öffneten die Täter gewaltsam ein Seitenfenster und verschafften sich somit Zutritt zu dem Fahrzeuginneren. Im Fahrzeug öffneten sie diverse Behältnisse und durchsuchten sie. Dabei fielen ihnen neben Herrenoberbekleidung, Alkoholika und einem Rucksack auch eine Musikbox, ein Tablett-PC, eine Kamera und Personaldokumente in die Hände. Hinweise: (05361) 46460.

red

