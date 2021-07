Am Dienstagmorgen kam die Polizei zur Razzia. Drei Männer wurden festgenommen und mittlerweile dem Haftrichter vorgeführt.

Kriminalität in Wolfsburg

Kriminalität in Wolfsburg Razzia – Mitglieder einer Wolfsburger Bande festgenommen

Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig konnten die Spezialisten für Schwerkriminalität der Zentralen Kriminalinspektion (ZKI) Braunschweig offenbar einen Millionen-Betrug aufdecken. Drei Tatverdächtige aus Wolfsburg sowie Hildesheim (27, 28 und 36 Jahre alt) wurden am Dienstag verhaftet. Das Trio wurde am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt, der für alle Untersuchungshaftbefehle erließ.

Die Ermittler wissen bislang von 80 Straftaten

Der Sprecher der Anklagebehörde, Jens Kollat, teilte zu dem Fall gegenüber unserer Zeitung mit, dass wegen Betrugstaten im Zusammenhang mit Baumaschinen und Baumaterialien ermittelt wird. „Derzeit sind circa 80 Verdachtsfälle und ein geschätzter Schaden von 1,5 Millionen Euro bekannt.“ Um die weiteren Ermittlungen in dem Verfahren nicht zu gefährden, wollte Kollat Nachfragen zu dem Fall nicht beantworten.

Trio Teil einer mehrköpfigen Tätergruppe

Zuvor hatte die Polizeidirektion Braunschweig, der die ZKI angegliedert ist, über die Festnahme in einer Pressemitteilung berichtet. Das drei Verhafteten Männer seien seien Mitglieder einer „mehrköpfigen Tätergruppe“, hieß es darin. Der Festnahme vorausgegangen waren „umfangreiche und langwierige Ermittlungen“. Als die ZKI-Fahnder sich sicher waren, dass sie genug Beweise gesammelt hatten, wurden mehrere Dursuchungsbeschlüsse erwirkt.

Razzien auch in Baden-Württemberg

Nicht nur in Wolfsburg und Helmstedt, sondern auch in Baden-Württemberg rückte die Polizei am frühen Dienstagmorgen zur Razzien aus. „Umfangreiches Beweismaterial“ sei dabei sichergestellt worden. Neben Baumaschinen, Transportfahrzeugen und mehreren Tausend Euro Bargeld auch Datenträger, die nun ausgewertet werden.

