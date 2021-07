25-Jähriger fährt in Wolfsburg mit 2,04 Promille Auto

Ein Audi-Fahrer fuhr am Dienstagabend in Schlangenlinien auf der A 39. Eine Zeugin war gegen 22.36 Uhr auf der A 39 in Richtung Wolfsburg unterwegs und teilte den Beamten das Kennzeichen des Fahrzeugs mit. Die Polizisten fuhren zu dem Fahrzeughalter nach Hause und trafen den 25-Jährigen an, wie die Polizei mitteilt. Ein Atemalkoholtest ergab 2,04 Promille. Daraufhin wurden dem Mann im Wolfsburger Klinikum zwei Blutproben entnommen, der Führerschein und die Fahrzeugschlüssel beschlagnahmt.

Seit Ende Juni 2021 registrierte die Polizei Wolfsburg elf Fälle, in denen Fahrzeugführer mit Werten von mehr als 2 Promille am Straßenverkehr teilgenommen haben

Der 25-Jährige reiht sich damit in die Gruppe der Verkehrssünder ein, die mit deutlich überhöhten Alkoholwerten mit einem Fahrzeug am Straßenverkehr teilgenommen haben. Seit Ende Juni 2021 registrierte die Polizei Wolfsburg elf Fälle, in denen Fahrzeugführer mit Werten von mehr als 2 Promille am Straßenverkehr teilgenommen haben. Dabei kam es zu fünf Verkehrsunfällen. Den Spitzenwert erreichte dabei ein 50-Jähriger aus Celle, der am vergangenen Sonntagabend auf der K 114 einen Verkehrsunfall verursachte. Bei dem Verursacher wurde eine Atemalkoholwert von 4,73 Promille festgestellt (wir berichteten).

Die Polizei sieht mit großer Besorgnis auf diese Entwicklung. „Wir werden diesem Trend entgegenwirken und verstärkt Verkehrskontrollen durchführen, um diese Entwicklung zu stoppen und alkoholisierte Fahrzeugführer aus dem Verkehr zu ziehen“, sagt Polizeisprecher Thomas Figge.

red

