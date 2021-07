Wolfsburgs Straßen erhalten neue Asphaltdecken

Wolfsburg. An mehreren Orten finden die Arbeiten in den nächsten Wochen bis in den Oktober statt. In Heiligendorf geht es schon am Mittwoch los.

Mehrere Tausend Quadratmeter Asphalt sollen in den nächsten Wochen in Wolfsburg saniert werden.

Diverse Fahrbahnsanierungen plant die Stadt Wolfsburg für die Sommer- und Herbstzeit. Insgesamt steht für diese Projekte rund eine Million Euro zur Verfügung. Die einzelnen Vorhaben werden an den betroffenen Stellen unweigerlich und vorübergehend zu verkehrlichen Einschränkungen in unterschiedlichstem Umfang führen. „Wir versuchen natürlich bei jeder Baustelle, die Beeinträchtigungen für die am Verkehr Teilnehmenden so gering wie möglich zu halten“, bittet Oliver Iversen, Leiter des Geschäftsbereichs Straßenbau und Projektkoordination, vorsorglich um Verständnis, schreibt die Stadt in einer Mitteilung.

Das erste Projekt steht in Heiligendorf kurz bevor. Dort wird bereits ab Mittwoch, 14. Juli, und bis voraussichtlich zum 17. Juli der Bereich Feldstraße/Neue Straße/Grüner Jäger saniert. Insgesamt werden dort rund 1000 Quadratmeter Deckschicht gefräst und neu eingebaut. Die Neue Straße wird auf etwa 50 Metern halbseitig gesperrt. Die Sanierung in den anderen Straßen erfolgt unter Vollsperrung. Die Arbeiten dauern rund drei Tage.

Tausende Quadratmeter Asphaltdecke werden in den nächsten Monaten in Wolfsburg erneuert

Erneuert wird die Decke im Bereich Mühlenweg/Obere Tor inklusive der Kreuzung in Vorsfelde. Hier werden etwa 5000 Quadratmeter Asphaltdeckschicht hergestellt. Zusätzlich werden die Schleifen für die Ampel erneuert. Außerdem werden beschädigte Borde und Gossen repariert. Das Projekt ist für Ende Juli/Anfang August vorgesehen und wird rund zwei Wochen dauern. Die Arbeiten finden unter Vollsperrung statt. Die Umleitungsstrecke über die Westumgehung Vorsfelde wird entsprechend ausgeschildert.

Fahrbahnsanierungen Wolfsburg.

In der Lessingstraße zwischen der Heinrich-Nordhoff-Straße und der Seilerstraße werden rund 2350 Quadratmeter Deckschicht (vier Zentimeter) und 1950 Quadratmeter Asphalttragschicht in einer Stärke von 14 Zentimetern erneuert. Hier gibt es keine gebundene Tragschicht. Deshalb wird der vorhandene Aufbau bis 18 Zentimeter Tiefe ausgebaut und ersetzt. Die Arbeiten werden voraussichtlich im September unter Vollsperrung erfolgen und dauern etwa zwei Wochen.

Sanierung der Parkplätze in der Mozartstraße

In der Mozartstraße in Fallersleben im Bereich der Einmündung Kreuzung Hinterm Hagen/Wolfsburger Landstraße und von der Richard-Wagner Straße bis Erich-Netzeband-Straße werden in mehreren Abschnitten rund 7000 Quadratmeter Deckschicht erneuert. Des Weiteren sollen diverse Parkplätze saniert werden. Hier werden 380 Quadratmeter Tragdeckschicht eingebaut. Das Vorhaben ist für Oktober vorgesehen, so die Stadt in ihrer Ankündigung weiter.

Die Sanierung der Einmündung Mozartkreuzung und Längsparkplätze erfolgt unter Vollsperrung und dauert etwa vier Arbeitstage. Die Deckschichtsanierung der Mozartstraße erfolgt unter Einbahnstraßenregelung mit Fahrtrichtung Süden jeweils halbseitig in Abschnitten und dauert rund drei Wochen.

Arbeiten laufen bis Ende Oktober

In Hattorf wird auf der Anliegerstraße Bruderstieg im Einmündungsbereich Alte Teichstraße bis zum Einmündungsbereich Sportplatz die Asphaltdeckschicht erneuert. Die Sanierung erfolgt in zwei Bauabschnitten. Im ersten Teil wird die vorhandene bituminöse Befestigung in etwa drei Meter Breite und auf rund 70 Meter Länge durch Ausfräsen in einer Tiefe von acht Zentimetern ausgebaut und durch eine neue Asphaltdeckschicht ersetzt. Im zweiten Schritt wird dann auf einer Länge von fast 85 Metern das alte Pflaster aufgenommen und durch eine Asphaltdeckschicht ersetzt.

Diese Bauarbeiten werden unter Vollsperrung abschnittsweise und mit innerörtlichen Umfahrungen durchgeführt. Das Projekt ist für die Zeit der Herbstferien vom 18. bis 29. Oktober vorgesehen.

