Steigende Infektionszahlen: schärfere Corona-Regeln in Wolfsburg

Die Stadt schaltet bei den Corona-Regelungen wieder auf Stufe 1 und setzt damit die Maßnahmen in Kraft, die vom Land bei einem erhöhten Infektionsgeschehen in dieser Stufe vorgesehen sind. Das gab die Stadt am Nachmittag in einer Pressemitteilung bekannt. Die neue Allgemeinverfügung gilt ab Mittwoch, 14. Juli.

Nachdem die Inzidenz der Corona-Neuinfektionen an drei aufeinander folgenden Tagen pro 100.000 Einwohner deutlich die maßgebliche Grenze von 10 überschritten hat, hat die Stadt am Montag entsprechend dem Stufenplan des Landes eine neue Allgemeinverfügung erlassen, bei der nicht mehr die aktuellen Lockerungen in Stufe 0 – geringes Infektionsgeschehen – gelten, sondern mit Stufe 1 wieder strengere Reglungen eingeführt werden.

Stadt kann Infektionsgeschehen aktuell nicht mehr klar zuordnen

„Das aktuelle Infektionsgeschehen in Wolfsburg kann aufgrund mehrerer räumlich unabhängig voneinander zu verzeichnender Infektionsherde nicht mehr klar zugeordnet werden“, teilte Elke Wichmann von der Stadt-Pressestelle weiter mit. „Vor allem aber gestaltet sich die Kontaktpersonennachverfolgung bei Infektionen, die beispielsweise auf größere Menschenansammlungen wie beim Public Viewing oder ähnlichen Events zurückzuführen sind, als sehr umfangreich und schwierig.“

Daher ist es nach Angaben der Pressereferentin erforderlich, dass sich keine größeren Menschenmengen ohne die Möglichkeit einer Kontaktnachverfolgung bilden, um nicht alsbald in eine nächsthöhere Stufe umschalten zu müssen, die eine deutliche Verschärfung für den Handel und die Gastronomie zur Folge hätte. „Um also die Rücknahme der Lockerungen zu vermeiden, muss die Inzidenz in Wolfsburg stabil unter der nächsten Stufe gehalten werden – in der ab Mittwoch geltenden Stufe 1 gelingt es mit größerer Wahrscheinlichkeit, weitere Infektionsketten zu verhindern.“

Alltag soll weitgehend wie in Corona-Stufe 0 bleiben

In Stufe 1 ändern sich laut Stadtverwaltung vor allem die Regelungen zur Größe privater Treffen, privaten Feiern in Gastronomiebetrieben und zum Besuch von Diskotheken oder Clubs. Elke Wichmann: „Ansonsten bleibt der Alltag weitgehend wie in Stufe 0, so dass weder Einzelhandel noch Gastronomie, Kultur und Sport oder Reisen beeinträchtigt werden. Damit können die durch Corona stark geforderten Branchen und Lebensbereiche weiterhin fast alle Angebote wie in den letzten Wochen offen halten.“

