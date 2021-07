Melanie Perricone führt mit Florian Hary Dehoga Wolfsburg

In der Jahreshauptversammlung des Dehoga-Kreisverbandes Region Wolfsburg-Helmstedt, die beim Kollegen Christoph Neumann im Hotel Courtyard by Marriott im Allerpark stattfand, wurden die Vorsitzende Melanie Perricone, ihr Stellvertreter Florian Hary, Schriftführer Heiko Sturm und Fachgruppensprecher Gaststätten Andreas Krüger einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Das schreibt der Deutsche Hotel- und Gaststätten-Kreisverband.

Für die ausscheidende Kassenwartin Carola Jordan-Rabe wurde der Helmstedter Hotelier Christian Lindau ebenfalls einstimmig als Nachfolger gewählt. Wiederwahl hieß es auch bei Kassenprüfer Elmar Engisch.

OB-Kandidat Weilmann gegen neue Hotels in Wolfsburg

Nach der Eröffnung der ersten Präsenzversammlung nach 2019, zu der Perricone 21 von 120 Mitgliedern begrüßen konnte, richtete WMG-Geschäftsführer und Oberbürgermeisterkandidat Dennis Weilmann ein Grußwort an die Versammlung. Weilmann forderte, keine neuen Hotelbauten in Wolfsburg zu genehmigen, zumal die Corona-Pandemie die Hotellerie in große finanzielle Schwierigkeiten gebracht habe. Jetzt komme auch noch die Personalnot hinzu, denn viele Angestellte hätten, durch Kurzarbeit bedingt, neue Arbeitsstellen gesucht und gefunden.

In ihrem Bericht über die letzten zwei Jahre beschäftigte sich auch Melanie Perricone mit den Auswirkungen des Lockdowns im Gastgewerbe. Dabei bedankte sie sich beim Dehoga-Bundes- und Landesverband, aber auch bei der Wolfsburg Wirtschaft und Marketing (WMG) für die tatkräftige Unterstützung während der Krise. Die Aktionen „Leere Töpfe“ und „Leere Betten“ seien ein voller Erfolg gewesen und bei Bundes- und Landespolitikern angekommen.

Im Hotel- und Gaststättengewerbe drohen Insolvenzen

„Leider fällt auch in diesem Jahr noch einmal das Dehoga-Sommerfest aus, aber im kommenden Jahr planen wir wieder den traditionellen Neujahrsempfang“, so die Vorsitzende. Große Sorge bereite auch ihr die Abwanderung der Mitarbeiter im Gastgewerbe. Ohne langfristige Perspektiven und Planungssicherheit sähe es für das Hotel- und Gaststättengewerbe düster aus und führe zu mehr Insolvenzen.

Eine lebhafte Diskussion stieß der Dehoga-Bezirksvorsitzende Land Braunschweig-Harz, Florian Hary, an, als er die Mitglieder aufforderte, den Druck auf die Politik und Volkswagen zu erhöhen. Melanie Perricone forderte VW auf, Veranstaltungen, wie zum Beispiel Präsentationen neuer Fahrzeuge in die Volkswagenstadt zu legen und nicht nach außerhalb. Allerdings wurden auch Stimmen laut, dass man zurzeit keine Großveranstaltungen planen oder annehmen könne, weil das Personal fehle.

Bezirksgeschäftsführer Mark-Alexander Krack informierte über die aktuellen Verhandlungen der Länder zur Corona-Pandemie. So herrsche große Unsicherheit über die Verbreitung der Delta-Variante. „Es gibt keinen Fahrplan, wie es im Herbst weitergeht“, so Krack.

Am Ende wurde die langjährige Kassenwartin Carola Jordan-Rabe verabschiedet.

