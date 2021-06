Wolfsburg. Die Kollision am Samstag ereignet sich vor einem Fußgängerüberweg. An beiden beteiligten Fahrzeugen entsteht Totalschaden.

Polizei in Wolfsburg Auffahrunfall in Wolfsburger Grauhorststraße – Zwei Verletzte

Zu einem Auffahrunfall ist es am Samstagmittag vor einem Fußgängerüberweg in der Grauhorststraße zwischen einem 23-jährigen Skoda-Fahrer und einer 45-jährigen Polo-Fahrerin gekommen. Bei dem Zusammenstoß wurden die 23-jährige schwangere Beifahrerin aus dem Skoda und die Polo-Fahrerin verletzt. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden, schreibt die Polizei.

23-Jähriger bemerkt Bremsvorgang zu spät

Zur Mittagszeit befuhr die 45-Jährige mit ihrer Nichte und der Skoda-Fahrer die Grauhorststraße in Richtung Breslauer Straße. In Höhe des Fußgängerüberweges am Wacholderweg wollte eine Fußgängerin diesen überqueren, und die Polo-Fahrerin musste bremsen. Der 23-Jährige, der in Begleitung seiner schwangeren Frau und seiner zwei und vierjährigen Kinder war, bemerkte nach bisherigen Ermittlungen den Bremsvorgang zu spät und fuhr auf den Polo auf. Die Fahrzeuge verkeilten sich.

Bei dem Unfall wurde die Schwangere sowie die Polo-Fahrerin verletzt. Beide wurden mit Rettungswagen ins Klinikum gefahren. Die Kinder sowie die Fußgängerin blieben unverletzt, letztere stand jedoch leicht unter Schock. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

red