Wolfsburg. Die Unbekannten waren zwischen Sonntagabend und Montagmorgen am Klieversberg und in der Tiergartenbreite unterwegs. Betroffen sind zwei VW Golf.

Polizei in Wolfsburg Acht Autoräder weg – Diebe treiben in Wolfsburg ihr Unwesen

Zwischen Sonntagabend und Montagmorgen haben bislang Unbekannte die Reifensätze von zwei VW Golf gestohlen. Die erste Tat ereignete sich am Klieversberg. Der 41-jährige Eigentümer eines VW Golf parkte sein Fahrzeug am Sonntagabend in einer Parkbucht am Straßenrand. Gegen 6.30 Uhr wurde er von einem zufällig an dem PKW vorbeifahrenden Bekannten angerufen.

Dieser teilte ihm mit, dass die Räder seines Golf gestohlen worden seien. Als der 41-Jährige zu seinem Wagen kam, stand dieser aufgebockt auf Backsteinen. Daneben lagen die abmontierten Felgenschrauben und Plastikabdeckungen.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Hinweise nimmt die Polizei entgegen

Der zweite Diebstahl wurde am Montagmorgen An der Tiergartenbreite festgestellt. Einer Zeugin fiel ein in der Nähe ihrer Wohnung geparkter VW Golf ohne Räder auf, der auf Backsteinen stand. Neben dem Fahrzeug lagen lediglich noch die Schrauben der Felgen.

Die benachrichtigten Polizeibeamten verständigten den 54-jährigen Fahrzeugbesitzer über den Diebstahl. Der Wolfsburger hatte seinen Golf am frühen Sonntagabend auf dem Parkplatz abgestellt. Eine Zeugin hatte diesen noch gegen 21.30 Uhr mit Rädern dort stehen sehen. Hinweise in beiden Fällen unter (05361) 46460.

red