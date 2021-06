Verkehr und Klimaschutz Bis zu 750 Fahrrad-Demonstranten in Wolfsburg erwartet

Zwei Autobahndemos in der Region Braunschweig-Wolfsburg haben die Kreise Gifhorn und Helmstedt untersagt. Anderswo durften Demonstranten auf Autobahnen: Etwa die Teilnehmer dieser Fahrraddemo, die vor einem Jahr über die Autobahn Avus ins Stadtzentrum Berlins radelten.

Wolfsburg. Die Polizei wird am Samstag in Wolfsburg vorübergehend Autobahnauffahrten sperren. Sie will Fahrrad-Demonstranten von der A 39 fernhalten.