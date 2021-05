Wolfsburg. Bei der Tat versuchten die Unbekannten offenbar mehrfach, in das Haus einzudringen. Schubladen und Schränke durchwühlten sie, Geld stahlen sie.

Unbekannte brechen über Pfingsten in Wolfsburger Physiopraxis ein

Mehrere Anläufe haben Unbekannte unternommen, um über das Pfingstwochenende in eine Physiopraxis im Schachtweg einzubrechen. Zwischen Sonntag, 12 Uhr, bis Montag, 22.30 Uhr versuchten die Unbekannten laut Polizei mehrfach, die hintere Zugangstür zum Wohn- und Geschäftshaus in der sich die Praxis befindet gewaltsam zu öffnen, scheiterten jedoch wiederholt. Schließlich waren sie am Pfingstmontag erfolgreich.

Als der Praxisinhaber gegen 22.30 Uhr noch einmal nach dem Rechten sehen wollte, stellte er fest, dass sowohl die hintere Eingangstür zum Wohn- und Geschäftshaus, wie auch die Praxiseingangstür offenstanden. Die Täter waren in die Praxisräume gelangt, hatten diverse Schubladen und Schränke geöffnet und eine noch zu klärende Bargeldsumme entwendet. Die Polizei hofft darauf, dass Anwohnern oder Passanten verdächtige Personen aufgefallen sind und bittet um Hinweise, (05361) 46460.

