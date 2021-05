Gewässer in Wolfsburg durch Altöl verunreinigt

Ein schwerer Fall von Umweltverschmutzung sorgte in der Zeit vom 13. bis 14. Mai für einen Einsatz der Berufsfeuerwehr und der Unteren Wasserbehörde, wie die Stadt mitteilt. Aufmerksame Bürger und Bürgerinnen meldeten eine Gewässerverunreinigung durch Öl im Düpebach/Lehsteingraben bei Brackstedt unweit der Brackstedter Mühle. Mithilfe von Ölbindemitteln und Spezialgeräten sei ein Großteil des Altöls entfernt und die weitere Ausbreitung verhindert worden.

Ursache der Umweltverschmutzung ist noch unklar

Die Ursache der Verschmutzung habe bislang noch nicht festgestellt werden können. Offenbar hätten Unbekannte größere Mengen Altöl in den Düpebach/Lehsteingraben im Bereich der Brücke an der Kreisstraße 46 „Zum Kühlen Grund“ in Brackstedt in das Gewässer entsorgt. Das Umweltamt der Stadt Wolfsburg bittet um Hinweise aus der Bevölkerung, die im Zeitraum vom 13. bis 14. Mai etwas in diesem Bereich beobachtet haben, das auf die Tat hindeutet. Sachdienliche Hinweise können an die Polizei Wolfsburg unter (05361) 4646-0 übermittelt werden oder per E-Mail an das Umweltamt: wasserbehoerde@stadt.wolfsburg.de.

Ordnungsgemäße Entsorgung von Altöl

In diesem Zusammenhang weist die Stadt Wolfsburg auf die ordnungsgemäße Entsorgung von Altöl hin: Privatpersonen können haushaltsübliche Mengen in den Geschäften abgeben, die Motoröl verkaufen, zum Beispiel Bau- und Fachmärkte. Verkäufer und Verkäuferinnen von Motoröl sind verpflichtet, gebrauchtes Öl entgegenzunehmen und zu entsorgen.

Des Weiteren gibt es für Altöl in vielen Autowerkstätten, Tankstellen und Rasthöfen Annahmestellen, die kleinere Mengen von Privatpersonen normalerweise kostenlos oder gegen eine geringe Gebühr annehmen.

