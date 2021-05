Antisemitische Schriftzüge auf Wolfsburger Freizeitzentrum

Wolfsburg. Unbekannte zünden Sonntagnacht vor der Westhagener Einrichtung zudem einen Einkaufswagen an, außerdem eine Euro-Palette in dem Gebäude.

Ein demolierter Einkaufswagen, dazu antisemitische Schriftzüge am Westhagener FBZ - in der Nacht zu Sonntag kam es zu der Tat.

Die Polizei ist am Sonntagmorgen gegen 0.30 Uhr zu einem angeblichen Lagerfeuer am Roten Platz in der Jenaer Straße gerufen worden. Statt eines Lagerfeuers fanden die Beamten einen brennenden Einkaufswagen auf dem Marktplatz unmittelbar vor dem Freizeit- und Bildungszentrum vor, in dem Unbekannte eine hölzerne Euro-Palette entzündet hatten.

Die Beamten löschten laut Mitteilung das Feuer mittels eines Handfeuerlöschers ab. Bei den Ermittlungen stellten die Kommissare fest, dass an die Gebäudefassade verschiedene Schriftzüge mit zum Teil antisemitischem Inhalts angebracht worden waren. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung, Sachbeschädigung und Volksverhetzung aufgenommen und hofft darauf, dass Anwohner oder Passanten verdächtige Personen beobachtet haben. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, (05361) 46460, entgegen.

