Diebe stehlen in Wolfsburg alle Räder eines Golf GTI

Schon wieder gibt es einen Fall von Räderdiebstahl in Wolfsburg. Hatten es Diebe von Montag auf Dienstag auf einen Mercedes in der Straße Lange Stücke in Fallersleben abgesehen, so erwischte es am Mittwoch einen Golf 8 GTI, den sein Besitzer gegen 7.30 Uhr in dem Parkhaus an der Oststraße auf dem ersten Parkdeck abgestellt hatte, wie die Polizei mitteilt.

Der entstandene Schaden beläuft sich nach Angaben der Polizei auf circa 2500 Euro

Als er gegen 14.30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, fand er seinen Golf ohne Räder und auf Betonklötzen aufgebockt vor. Der entstandene Schaden beläuft sich nach Angaben der Polizei auf circa 2500 Euro. Die Polizei kann einen Zusammenhang zu dem Räderdiebstahl in Fallersleben vom Montag auf Dienstag nicht ausschließen und hofft darauf, dass Zeugen verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizeiwache in der Heßlinger Straße unter (05361) 46460 entgegen.

