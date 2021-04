Corona-Testergebnisse in Wolfsburg auf dem Smartphone abrufen

Wolfsburg. Etliche Teststationen in Wolfsburg nutzen die PassGo-App. Ein negatives Testergebnis kann per App vorgezeigt werden – etwa beim Friseur.

Mit der am Wochenende in Kraft getretenen „Corona-Notbremse“ sind Besuche bestimmter Einrichtungen nur noch mit einem negativen Coronatest-Ergebnis aus einer anerkannten Teststation zulässig. Das Testergebnis ist für einen Zeitraum von 24 Stunden gültig und wird unter anderem beim

Friseurbesuch oder der Fußpflege benötigt. Neben der Aushändigung einer negativen Testbescheinigung in Papierform können Bürgerinnen und Bürger insbesondere die PassGo-App nutzen, wie die Stadt Wolfsburg mitteilt. Die persönlichen Daten werden in der App hinterlegt und in der Teststation mittels QR-Code gescannt.

Das Warten auf das Ergebnis an der Teststation entfällt

Das Testergebnis wird nach 15 Minuten direkt an die App übertragen – damit fällt das Warten an der Teststation auf das Ergebnis weg. Das Testergebnis kann dann in der App abgerufen und als offizieller Nachweis des negativen Testergebnisses eingesetzt werden. Die PassGo-App kann kostenlos im App-Store und Google-Play-Store heruntergeladen und genutzt werden.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Dennis Weilmann: „Die digitale Anbindung der ersten Teststationen an die PassGo-App ist ein ganz wichtiger Schritt“

Zum Test in einer Teststation muss ein gültiges Ausweisdokument vorgezeigt werden. Dies gilt sowohl für Testungen, bei denen das Ergebnis in Papierform ausgehändigt wird, als auch für Testungen, bei denen die PassGo-App genutzt wird. Das Ausweisdokument muss mitsamt Nachweis des negativen Testergebnisses ebenfalls vorgelegt werden, wenn dies zum Eintritt in einer Einrichtung oder Wahrnehmung einer Dienstleistung notwendig ist.

„Die digitale Anbindung der ersten Teststationen an die PassGo-App ist ein ganz wichtiger Schritt. So können negative Testergebnisse unkompliziert und schnell via Smartphone dargestellt werden. Eine gute Teststrategie ist die Grundlage für weitere Öffnungsschritte, die wir hoffentlich bald umsetzen können“, so Dennis Weilmann, Erster Stadtrat und Dezernent für Wirtschaft, Digitales und Kultur. „Ich bin zuversichtlich, dass in den kommenden Wochen weitere Teststationen an die App angebunden werden können.“

Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.

Monika Müller, Dezernentin für Soziales und Gesundheit, Klinikum und Sport ergänzt: „Mit der PassGo-App haben wir eine unkomplizierte Lösung gefunden, um die Abläufe in den Teststationen schnell und einfach zu machen. Vor allem entfallen damit unnötige Wartezeiten in den Teststationen, denn das Ergebnis gibt es „To go“. Das ist für zukünftige Öffnungen und damit für die Rückkehr in ein Stück Alltag ein wichtiger Schritt.“

Das Coronavirus in Wolfsburg und in der Region Hier erfahren Sie alles rund um das Coronavirus in Wolfsburg und in unserer Region: Corona in Wolfsburg- Die Fakten auf einen Blick

Coronavirus in Niedersachsen- Alle Fakten auf einen Blick

red