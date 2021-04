FFP2-Maskenpflicht in Wolfsburger Bussen und Bahnen

Wolfsburg. Wegen des Bundesinfektionsschutzgesetzes sind in Wolfsburg keine OP- und nur noch FFP2- oder KN95-Masken in öffentlichen Verkehrsmitteln erlaubt.

Weil in Wolfsburg an mehr als drei Tagen hintereinander die Inzidenz über 100 lag, dürfen die Fahrgäste in Bussen keine OP-Maske mehr tragen.

Seit Inkrafttreten des neuen Bundesinfektionsschutzgesetzes müssen Fahrgäste in Landkreisen und kreisfreien Städten mit einer Sieben-Tage-Inzidenz, die an drei aufeinanderfolgenden Tagen über 100 liegt, in Bussen und Bahnen sowie an den Haltestellen eine FFP2- oder KN95-Maske tragen. Die bisher erlaubten medizinischen Einmalmasken, auch OP-Masken genannt, sind laut der Verkehrsbetriebe Bachstein, die einige Buslinien durch Wolfsburg betreibt, nicht mehr zugelassen.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die neuen Bestimmungen gelten auch für Schulkinder ab sechs Jahren, die jetzt in Bussen und Bahnen ebenfalls eine FFP2- oder KN95-Maske tragen müssen. Kinder unter sechs Jahren und Menschen mit einem Attest bleiben weiterhin von der FFP2-Maskenpflicht befreit. Dies betrifft derzeit ganz Wolfsburg. Unter www.vb-bachstein.de wird täglich die Lage aktualisiert.

Das Coronavirus in Wolfsburg und in der Region Hier erfahren Sie alles rund um das Coronavirus in Wolfsburg und in unserer Region: Corona in Wolfsburg- Die Fakten auf einen Blick

Coronavirus in Niedersachsen- Alle Fakten auf einen Blick

red