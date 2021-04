Wolfsburg. Noch bis Sonntag blitzt es bei erhöhter Geschwindigkeit an vier Orten im Wolfsburger Stadtgebiet. Die Stadt informiert über die Standorte.

An gleich vier Orten müssen Verkehrsteilnehmer in dieser Woche mit Tempokontrollen rechnen.

Tempokontrollen im Wolfsburger Stadtgebiet in vier Straßen

Noch bis zum Sonntag, 2. Mai, sind nach Angaben der Stadt Wolfsburg unter anderem an folgenden Standorten in der Kommune Tempokontrollen geplant: Wulfhagen, Appelchaussee, Bundesstraße 188, Schlesierweg. Verkehrsteilnehmer sind gut beraten, sich an das Tempolimit zu halten.

red