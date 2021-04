Wolfsburg. Die Tat fand in der Strsße Wasserkamp. Der Schaden beträgt 40.000 Euro. Die Tat steht vermutlich in Zusammenhang mit einem anderen Autodiebstahl.

Ein Autodiebstahl hat sich in der Nacht zu Montag in Fallersleben zugetragen.

Diebe stehlen in der Nacht zu Montag Auto in Fallersleben

In der Nacht zum Montag haben unbekannte Täter in Fallersleben, Wasserkamp, einen weißen Audi A6 Quattro im Wert von 40.000 Euro gestohlen. Der Eigentümer hatte laut Polizei seinen vier Jahre alten Audi am Sonntag gegen 20 Uhr unter seinem Carport vor dem Haus geparkt.

Diebe stehlen Auto in Wolfsburg – 30.000 Euro Schaden

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Am Montagmorgen stellte er den Diebstahl seines PKW fest. Von einem Zusammenhang zu einem zur gleichen Tatzeit entwendeten Audi A4 Quattro aus der Holbeinstraße (wir berichteten) ist auszugehen. Hinweise unter (05361) 46460.

red