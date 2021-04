Unbekannter entreißt Wolfsburgerin ihren Rucksack

Ein bislang unbekannter Mann hat am Montagabend einer 61-jährigen Wolfsburgerin vor einem Geschäft in der Allerstraße ihren Rucksack entrissen und ist damit in Richtung Neuer Teich gelaufen. Zunächst konnten zwei aufmerksame Passanten den Mann festhalten, doch die Flucht gelang ihm erneut, schreibt die Polizei in einer Mitteilung.

Die Wolfsburgerin befand sich vor dem Haupteingang eines Lebensmittelgeschäftes, als der Mann den Rucksack stahl. Diesen hatte sie wenige Sekunden vorher vom Rücken abgenommen und in der Hand gehalten. Die Passanten nahmen die Verfolgung auf, holten den Täter ein und hielten ihn fest. Noch vor dem Eintreffen der Polizei, gelang dem Täter erneut die Flucht in Richtung Hansaplatz. Zwar schafften die Passanten es, ihm den Rucksack wieder abzunehmen. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief allerdings negativ. Der 1,65 Meter große, schlanke Täter soll dunkle, lockige Haare haben und dunkel gekleidet gewesen sein. Hinweise an die Polizei: (05361) 46460.

red