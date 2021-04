Berührungsloser Taster an erster Ampel in Wolfsburg

Gerade in diesen Zeiten haben viele Menschen ein unbehagliches Gefühl, die Tasten von Ampelanlagen zu berühren. Daher hat die Stadt Wolfsburg jetzt in einem Pilotversuch eine ihrer Ampeln mit berührungslosen Tastern ausgestattet. Es handelt sich um die Anlage an der Kreuzung Porschestraße/Rothenfelder Straße, wie die Stadt mitteilt.

Die Stadt erprobt die neue Technik

Herzstück der neuen Taster ist ein Radarsensor, der eine berührungslose Anforderung des Lichtsignals ermöglicht. Bewegt eine Person ihre Hand in die Zone vor dem Taster, so erkennt der Radarsensor diese und löst eine Grün-Anforderung aus, die mit der aufleuchtenden Anzeige „Signal kommt“ am Taster bestätigt wird. Sollte sich diese Technik bewähren, will die Stadt überlegen, auch an weiteren stark frequentierten Ampeln im Stadtgebiet berührungsfreie Taster zu montieren.

red