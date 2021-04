Wolfsburg. Am 14. April gibt es einen digitalen Austausch zum Thema „Zukunft der Innenstädte und Zentren“.

Bernd Althusmann ist zu Gast in Wolfsburg

Die Corona-Pandemie führt seit mehr als einem Jahr zu erheblichen Einschränkungen in der Wirtschaft. Die bestehenden Kontaktbeschränkungen und die verschiedenen Lockdown-Schritte belasten vor allem den Wolfsburger Einzelhandel, die Gastronomie, Hotellerie und weitere Branchen nach wie vor sehr stark. Um über die aktuelle Situation und die Zukunft der Innenstädte und Zentren zu sprechen, kommt Bernd Althusmann, Niedersächsischer Minister für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung, am Mittwoch, 14. April, nach Wolfsburg. Das teilt die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) mit.

Althusmann beantwortet Fragen der Wolfsburger Unternehmer

Aufgrund der bestehenden Kontaktbeschränkungen wird sich Althusmann mit Vertreterinnen und Vertretern der lokalen Wirtschaft an einem digitalen runden Tisch austauschen und die Fragen der Wolfsburger Unternehmer direkt in der Videokonferenz beantworten.

Initiiert wurde der Austausch von Dennis Weilmann, Erster Stadtrat und Dezernent für Wirtschaft, Digitales und Kultur, in Zusammenarbeit mit der WMG. Neben Bernd Althusmann und Dennis Weilmann werden Oberbürgermeister Klaus Mohrs, WMG-Geschäftsführer Jens Hofschröer und Michael Wilkens, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der IHK Lüneburg-Wolfsburg, persönlich am Austausch teilnehmen.

„Es freut mich, dass Dr. Bernd Althusmann der Einladung nach Wolfsburg gefolgt ist und wir so unseren lokalen Wirtschaftsakteuren den direkten Austausch mit dem niedersächsischen Wirtschaftsminister ermöglichen können. Die Pandemie und die damit verbundenen Landesvorgaben stellen viele Menschen aus der Wolfsburger Wirtschaft vor offene Fragen – jetzt haben sie die Möglichkeit, ungefiltert nachzufragen“, erklärt Wirtschaftsdezernent Weilmann.

Corona-Tests, Wirtschaftshilfen und landesseitige Förderprogramme stehen im Fokus

WMG-Geschäftsführer Jens Hofschröer wertet den gemeinsamen Austausch mit Althusmann ebenfalls als wichtiges Signal für die heimische Wirtschaft: „Insbesondere die Unternehmen in den Zentren sind von den behördlich angeordneten Schließungen in höchstem Maße belastet. Die weiterhin fehlende Perspektive verursacht in vielen Teilen der Wirtschaft größte Verunsicherung und Existenzängste. Für die heimische Wirtschaft ist der direkte Austausch mit dem niedersächsischen Wirtschaftsminister daher auch von besonderer Bedeutung. Hierbei werden insbesondere mögliche gesetzliche Auflagen über Corona-Tests und Wirtschaftshilfen ebenso im Fokus stehen wie landesseitige Förderprogramme

zur Stärkung der Innenstädte und Zentren.“

Die Teilnahme am digitalen runden Tisch mit Bernd Althusmann ist für die Vertreterinnen und Vertreter der Wolfsburger Wirtschaft vorgesehen. Interessierte Unternehmerinnen und Unternehmer können sich bis zum 12. April bei der Wirtschaftsförderung der WMG unter wirtschaftsfoerderung@wmg-wolfsburg.de anmelden.

