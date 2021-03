Unbekannte sind in mehrere Gartenlauben im Kleingartenverein an der Mecklenburger Straße eingebrochen. (Symbolfoto)

Diebe brechen in Wolfsburg in mehrere Gartenlauben ein

Unbekannte sind zwischen Sonntagvormittag, 9.30 Uhr, und Dienstagmorgen, 6.30 Uhr, in mehrere Gartenlauben im Kleingartenverein an der Mecklenburger Straße eingebrochen, wie die Polizei mitteilt. Was sie entwendet haben und wie hoch der angerichtete Gesamtschaden ist, werden die Ermittlungen in den nächsten Tagen ergeben.

Die Polizisten stellten fest, dass auch in andere Gartenhäuser eingebrochen wurde

Nach derzeitigem polizeilichen Kenntnisstand drangen die Täter in verschiedene Gartenparzellen ein und öffneten mit Gewalt die Fenster oder Türen der Gartenlauben. Anschließend durchsuchten sie diese nach Beute. Ein Laubenbesitzer hatte am Dienstagmorgen gegen 6.30 Uhr einen Einbruch bei seinem Parzellennachbarn festgestellt und diesen informiert. Die daraufhin alarmierte Polizei war wenig später vor Ort und nahm den Sachverhalt auf. Dabei stellten die Beamten fest, dass auch in andere Gartenhäuser eingebrochen wurde.

Weitere Geschädigte und Zeugen sollen sich bei der Polizei melden

Insgesamt registrierten die Beamten während ihrer Anwesenheit weitere vier Einbrüche. Dabei gehen die Beamten davon aus, dass viele Taten von den Besitzern noch gar nicht entdeckt worden sind und die Zahl der Geschädigten sich noch erhöhen dürfte. Die Ermittler hoffen darauf, dass Kleingartenbesitzern, Autofahrern oder Passanten verdächtige Personen aufgefallen sind und bitten darum, dass sich weitere Geschädigte und Zeugen bei der Polizeiwache in der Heßlinger Straße unter (05361) 46460 melden.

red