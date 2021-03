Wolfsburg: Mit der WVG-App Fahrkarten kaufen

Ab sofort geht die App der Wolfsburger Verkehrs-GmbH (WVG) an den Start.

Ab sofort geht die App der Wolfsburger Verkehrs-GmbH (WVG) an den Start. Die WVG-App steht kostenlos im App-Store und im Google-Play-Store für alle Fahrgäste bereit, wie die WVG mitteilt. Jetzt ist es möglich, sich umfassend mit dem Handy über den öffentlichen Personennahverkehr in Wolfsburg und der Region zu informieren.

„Jeder kann bequem von zu Hause oder unterwegs sein Fahrschein online erwerben“

Die neue App sei aber nicht nur eine Fahrplanauskunft, sie erfülle viele weitere Funktionen. WVG-Geschäftsführer Timo Kaupert freut sich über die neue technische Errungenschaft: „Via App können die Fahrgäste jetzt Tickets kaufen. Kein langes Warten am Info-Shop mehr, kein Kleingeld, kein Kauf beim Busfahrer mehr nötig. Jeder kann bequem von zu Hause oder unterwegs sein Fahrschein online erwerben.“ Die Tickets stehen für alle Preisstufen im gesamten Verkehrsverbund Region Braunschweig (VRB) zur Verfügung. Im ersten Schritt sind folgende Tickets verfügbar:

• Einzelfahrscheine

(Kinder und Erwachsende)

• Tageskarten

(auch Fahrradtageskarten)

• Monatskarten

• Schülertickets

(30 Euro für das Gesamtnetz)

• Erweiterungskarten

• 1.-Klasse-Zuschlag

• Mehrfahrtenkarten

(voraussichtlich ab April)

Die App soll künftig dem Echtzeitsystem angeschlossen werden

Der digitale Weg geht weiter – die WVG-App werde stetig durch neue Informationen erweitert, sodass künftig alle im Verbund vorhandenen Fahrkarten via App gekauft werden können. Schon im April stehe das erste Update an, und der Verkauf von Mehrfahrtenkarten werde mit eingebunden. Die App werde künftig dem Echtzeitsystem angeschlossen. Kundinnen und Kunden sehen, wann der Bus oder die Bahn kommt, ob Verspätungen vorliegen oder der Bus pünktlich sein wird. Im Laufe des kommenden Jahres sollen die technischen Voraussetzungen bei allen Verkehrsunternehmen im Verbund dafür geschaffen werden. Jeder Fahrgast kann seine WVG-App individuell konfigurieren, so werden Verbindungen und Informationen angezeigt, die den eigenen Mobilitätsbedürfnissen entsprechen.

Wichtige Haltestellen und Adressen lassen sich als Favoriten hinterlegen – so können schnell Verbindungen angefordert werden.

red