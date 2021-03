Kevin Seider ist Koch und hat in Wolfsburg eine Genehmigung bekommen, bei seinen Kund:innen zuhause zu kochen. Foto: regios24/Anja Weber

Wolfsburg. Eigentlich arbeitet Kevin Seider in einem Heim. Doch abends zieht er seine Uniform an, um Vier-Gänge-Menüs zu kochen – in den Küchen der Region.