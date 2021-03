Elektrobusse für Wolfsburg?

Wolfsburg. Die Stadtwerke möchten eine Machbarkeitsstudie zu alternativen Antriebsformen im ÖPNV in Wolfsburg erstellen lassen.

Der Aufsichtsrat der Stadtwerke Wolfsburg AG ließ sich in seiner jüngsten Sitzung über alternative Antriebsmöglichkeiten im Busverkehr der Stadt Wolfsburg beraten, wie die Stadtwerke Wolfsburg AG mitteilt. Online aus Dresden zugeschaltet war die Verkehrs-Consult Dresden-Berlin GmbH (VCDB). Die Experten beraten in allen Planungs- und Servicefragen des Verkehrswesens und haben die Wolfsburger Verkehrs-GmbH (WVG) schon 2014 bei der großen Liniennetz-Neuplanung unterstützt.

Seit Oktober 2020 fährt der erste Elektrobus auf Wolfsburgs Straßen

Das nächste gemeinsame Projekt wird die Machbarkeitsstudie zu alternativen Antriebsformen im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in Wolfsburg und die damit verbundene Beschaffungsstrategie sein. Seit Oktober 2020 fährt der erste Elektrobus auf Wolfsburgs Straßen. Der MAN Lion’s City 12E ist ein Solowagen und hat nach Angaben der Stadtwerke zu jeder Jahreszeit, egal ob mit Klimaanlage im Sommer oder mit Heizung im Winter, eine Reichweite von ungefähr 200 Kilometern – unter günstigen Umständen sogar bis zu 270 Kilometern. Seit Jahren habe die WVG einen geringeren Kraftstoffverbrauch, weniger Schadstoffausstoß und weniger Geräuschemission durch die 19 dauerhaft eingesetzten Hybridbusse im Streckennetz in Wolfsburg. Jeder Bremsvorgang sei für den Hybridbus ein Gewinn, denn die anfallende Energie werde sofort in elektrische Energie umgewandelt, die dann als Antrieb wieder zur Verfügung stehe.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Der gesamte WVG-Fuhrpark soll unter die Lupe genommen werden

Aufsichtsratsvorsitzender Hans-Georg Bachmann: „Hier hat die WVG in den vergangenen Jahren schon viel für den modernen, nachhaltigen und umweltfreundlichen ÖPNV in Wolfsburg geleistet und somit auch einen wichtigen Beitrag zur geringeren Umweltbelastung. Damit der eingeschlagene Weg weiter befahren werden kann, wird nun eine Machbarkeitsstudie zu alternativen Antriebsformen im Stadtbusverkehr in Auftrag gegeben. Dabei wird nicht nur auf die Busse geschaut, nein – das gesamte WVG-Fuhrparkmanagement wird unter die Lupe genommen. Wichtige Faktoren bei der Betrachtung sind zudem die vorhandenen Rahmenbedingungen, sodass auch bei Ladeinfrastruktur und Werkstattmanagement genau hingeschaut wird.“

Mit langen Fahrstrecken zu den Ortsteilen in den Randgebieten habe Wolfsburg im Liniennetz eine besondere Anforderung, die Berücksichtigung im Konzept finden müsse. Aber gerade in diesem Bereich könne der VCDB auf seine Erfahrungen in Wolfsburg aus der Vergangenheit zurückgreifen.

WVG-Geschäftsführer Timo Kaupert: „Unser Ziel ist es, die CO 2 - Emissionen aus unserer Fahrzeugflotte zu reduzieren und damit alle Alternativen zum Verbrennungsmotor zu prüfen und umzusetzen. Hier hilft uns auch die schon seit 2017 bestehende Innovationspartnerschaft mit MAN, wir arbeiten gemeinsam daran, die Emissionen und Lärm in der Innenstadt zu reduzieren. Außerdem hat sich die WVG das ehrgeizige strategische Ziel gesetzt, die CO 2 -Bilanz bis zum Jahr 2025 um 25 Prozent zu verbessern.“ Der Aufsichtsrat erwarte bei dieser grundlegenden Betrachtung eine zukunftsweise Empfehlung – mit welcher Antriebsart die WVG in der Smart-City Wolfsburg nachhaltig unterwegs sein wird.

red