Unternehmer spendet 20.000 Masken fürs Wolfsburger Rathaus

Oberbürgermeister Klaus Mohrs hat vor dem Rathaus in Wolfsburg eine Lieferung von 20.000 KN95-Masken entgegengenommen. Gespendet wurden die Masken vom Wolfsburger Unternehmer Andreas Batke auf Vermittlung von Helge Hagedorn, wie die Stadt in einer Pressemitteilung schreibt.

Batke habe sich für eine Spende an die Stadt entschieden, weil die qualitativ hochwertigen Masken, anders als noch zu Beginn der Pandemie, nicht mehr für im Gesundheitsbereich tätiges Personal (unter anderem in der Pflege, im Klinikum oder Rettungsdienst) zugelassen sind. Die Masken hätten zwar kein CE-Zertifikat, böten aber mindestens den Schutz einer OP-Maske, so die Stadt weiter.

Mohrs glücklich über die Spende

„Ich freue mich sehr über diese großzügige Spende. Wir werden die Masken unseren Mitarbeitern in den städtischen Bereichen und auch anderen Menschen, die nicht verpflichtend zertifizierte Masken tragen müssen, zur Verfügung stellen. Die KN95-Masken bieten einen guten Schutz vor einer Corona-Infektion“, wird Mohrs in der Mitteilung zitiert.

