Corona – was muss ich als Krebspatient beachten?

Am 4. Februar ist Weltkrebstag. Aus diesem Anlass laden die Wolfsburger Gesundheitsakademie und die Wolfsburger Nachrichten zu einer Telefonaktion ein: Die zwei Expertinnen, Dr. Katrin Heine aus dem Onkologischen Zentrum Wolfsburg-Helmstedt und Dr. Janine Monner vom Cancer Center und Brustzentrum im Klinikum Wolfsburg, stellen sich Ihren Fragen zum Thema „Krebs und Infektionen“. Geschaltet sind die Telefone für interessierte Leserinnen und Leser am Donnerstag, 4. Februar, von 16 bis 18 Uhr. Die Telefonnummer lautet: (05361) 8939088.

Was macht das Thema „Krebs und Infektionen“ so aktuell?

Corona-Update - Newsletter Wir halten Sie mit unserem Newsletter über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Dr. Janine Monner Das ist natürlich die Corona-Pandemie. Dazu gibt es mehrere wichtige Fragen von

Patienten. Die erste: „Glauben Sie, die Corona-Impfung ist aufgrund der schnellen Entwicklung sicher?“ Diese Frage war besonders im Herbst akut. Die nächste, die jetzt aktuell ist, da es die Impfmöglichkeit gibt: „Kann ich als Krebspatient in dieser Situation geimpft werden?“ Und weiterhin: „Können Sie mir etwas ausstellen, damit ich auf der Impfliste nach vorne rücke?“

Und wie antworten Sie dann?

Monner Zum einen: Wir halten die Impfung für sicher – sie ist wissenschaftlich gut erforscht. Zum anderen: Ja, als Krebspatient können Sie geimpft werden, und wir stellen auch eine Bescheinigung aus. Und auch eine Chemotherapie bedeutet nicht etwa, dass Patienten nicht geimpft werden können. Im Gegenteil, da sie ein besonders hohes Infektionsrisiko haben – auch während der Strahlentherapie – ist eine Impfung wichtig. Sie sollte nur nicht in der Phase stattfinden, in der die Blutwerte gerade schlecht sind. Das Hauptrisiko liegt auch dann aber nicht etwa darin – wovor viele Patienten Angst haben –, dass der Impfstoff krank macht oder gar

Corona auslösen könnte, sondern dass er einfach nicht wirkt. Um den Impfzeitpunkt ideal zu planen, sollte vor der Impfung immer der behandelnde Onkologe gefragt werden.

Eine Impfung, die nicht wirkt? Können Sie das näher erklären?

Dr. Katrin Heine Die Krebserkrankung an sich macht die Menschen nicht zum Risikopatienten, sondern die akute Behandlung. Bei Chemotherapien ist etwa der schlechteste Zeitpunkt für eine Impfung kurz nach der Gabe. Dann ist das Immunsystem geschwächt oder wird besonders aktiviert, sodass die Reaktion schwer einschätzbar wird. Analog zu anderen Impfungen, zum Beispiel nach Knochenmark- oder Organtransplantationen oder Immuntherapien, erwarten wir, dass der Impfstoff nicht optimal wirkt, also gegebenenfalls die Impfung erst zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt werden sollte oder eventuell wiederholt wird. Wir sollten daher immer versuchen, die Impfung kurz vor der nächsten Therapiegabe zu wählen.

Und wie kriegen Sie das hin? Man bekommt doch einen Termin für die Impfung zugeteilt?

Heine Zurzeit, wo der Impfstoff knapp ist, bleibt uns tatsächlich nichts anderes übrig, als dass sich die Patienten den Termin geben lassen – und wir dann die Therapie individuell festlegen. Solange der Impfstoff so knapp ist, wird das so bleiben. Irgendwann wird es so sein wie bei der Grippe: Da impfen wir in unserer Praxis, zum optimalen Zeitpunkt.

Gelten Krebspatienten denn grundsätzlich als Risikopatienten?

Monner Nein. Es ist jedoch in der Ärzteschaft eine gewisse Herausforderung, ein gemeinsames Verständnis zu finden, wer denn welchen Patienten als Risikopatienten einstuft. Bei den Patienten gibt es auch ganz unterschiedliche Wahrnehmungen. Zum Beispiel: Ein Krebspatient, der seit fünf Jahren gesund ist, ist kein Risikopatient – er wird sich aber unter Umständen als so jemand fühlen. Gerade nach dem ersten Lockdown kamen öfter Frauen zu mir, die sagten: Ich kann meine Kinder doch nicht zur Schule bringen, ich hatte doch Krebs. Das ist eine unbegründete Angst. Ein Diabetiker, der Insulin braucht, ist hingegen viel gefährdeter.

Heine Bei onkologischen Patienten gehen wir in unserer Praxis deshalb aktiv in die Beratung und fragen: Wollen Sie sich impfen lassen? Und wer unserer Meinung nach ein Risikopatient ist, erhält von uns eine Bescheinigung, damit sich die Ärzte im Impfzentrum darauf einstellen können.

Zurzeit ist der Impfstoff knapp, viele Patienten wollen aber ja sicher wissen, wann ungefähr sie mit einer Impfung dran sein könnten. Gibt es da ein Zeitfenster?

Heine Nein, das weiß keiner. Wir fahren zurzeit nur auf Sicht. Wir sind in einem Dienstplan eingeteilt und halten uns diese Zeiträume frei, aber können wegen des fehlenden Impfstoffes fast immer nicht tätig werden. Insofern können wir derzeit keine Versprechungen machen – nur alles vorbereiten.

Monner In Wolfsburg haben sich 50 Ärzte freiwillig auf den ersten Schwung als Impfärzte gemeldet. Das war schon überraschend gut. Jetzt wollen wir natürlich loslegen.

Dr. Katrin Heine aus dem Onkologischen Zentrum Wolfsburg-Helmstedt Foto: Klinikum Wolfsburg

Wie beurteilen Sie die Impfbereitschaft in der Bevölkerung?

Monner Im Herbst war die Impfbereitschaft am geringsten. Ich habe dann meinen Patienten gesagt: Die Menschheit hat schon viele Pandemien durchgemacht – wie etwa die Spanische Grippe – und da war der Mensch immer völlig ausgeliefert. Jetzt ist es erstmals so, dass wir eine Impfung in der Hand haben und eine Pandemie durchbrechen können. Das ist doch ein unglaublicher Erfolg, dass der Mensch das schafft. Viele vergessen heutzutage die Schrecken der bereits besiegten Infektionskrankheiten wie Diphtherie und Kinderlähmung.

Heine Kurz gesagt: Wir schreiben gerade Geschichte.

Haben Sie sich denn schon impfen lassen?

Monner Letzte Woche haben im Klinikum die Impfungen begonnen, ich bin am Donnerstag geimpft worden. Ich hatte Glück, denn ich stand auf der Liste. Es können zunächst nur die Kollegen geimpft werden, die in besonders gefährdeten Bereichen arbeiten. Allerhöchste Priorität haben Ärzte und Pflegekräfte, die auf der Intensivstation, auf Corona-Stationen oder in der Notaufnahme arbeiten – und dann alle weiteren, die mit Corona zu tun haben. Für mich als Gynäkologin ist das der Kreißsaal, wo Frauen entbinden, die zwar zuvor einen Corona-Test bekommen, die aber in der Regel schon entbunden haben, bevor das Ergebnis vorliegt. Die Frauen können aber bei der Geburt nur unter erschwerten Bedingungen einen Mundschutz tragen, das heißt, sie atmen den ganzen Raum voll – und wir stehen daneben. Das ist ein großes Risiko, deswegen sind wir als Gynäkologen und die Hebammen auch unter den Ersten auf der Liste. Und bei uns in der Frauenklinik lassen sich auch alle Ärzte impfen – also eine hundertprozentige Impfbereitschaft. Zwei Drittel des Klinikpersonals hatten übrigens bisher gar nicht die Chance, sich für oder gegen eine Impfung zu entscheiden, da sie ein geringeres Risiko haben.

Heine Ich bin noch nicht geimpft, würde es aber sofort tun, wenn es möglich ist. Wir onkologischen Praxen stehen mit unserem gesamten Personal bei den niedergelassenen Ärzten in der Prioritätenliste 1. Wir haben aber zurzeit gar keine Chance, Termine zu bekommen, denn wir müssen uns ganz normal wie der 80-jährige Patient anmelden und dann warten, dass wir einen Termin bekommen. Wir versuchen aber derzeit, einen anderen Weg zu finden, denn wir würden gern auch noch mehr Schutz geben. Die Hausärzte übrigens sind nicht in der Prioritätenliste 1 – zu deren großen Leidwesen, denn 80 Prozent der Patienten, die Corona haben, gehen ja zum Hausarzt.

Gibt es denn Patienten, die aufgrund Ihrer ja doch vielen Patientenkontakte Sorge vor einer Ansteckung beim Arztbesuch haben?

Heine Die Frage wird schon mal gestellt. In unserer Praxis haben wir aber strengste Sicherheitsvorkehrungen, die wir seit März nicht gelockert haben, so dass die Patienten mittlerweile sagen, dass Sie sich sicher fühlen.

Dr. Janine Monner vom Cancer Center und Brustzentrum im Klinikum Wolfsburg Foto: LARS LANDMANN / Klinikum Wolfsburg

Und was gilt für jemanden, der schon Corona hatte?

Heine Wer schon Corona hatte, wird derzeit nicht geimpft, so die Impfempfehlung. Da braucht man aber auch noch Daten und Fakten. Gefühlt müssen die, die kaum Symptome gehabt haben, zeitnah nachgeimpft werden, aber das ist noch Thema der wissenschaftlichen Forschungen. Schädlich kann eine Impfung aber auch dann nicht sein.

Dr. Katrin Heine aus der onkologischen Schwerpunkt-Praxis Wolfsburg-Helmstedt und

Dr. Janine Monner vom Cancer Center und Brustzentrum im Klinikum Wolfsburg stellen sich Ihren Fragen zum Thema „Krebs und Infektionen“. Die Aktion wird unterstützt von der Volkshochschule Wolfsburg und dem Förderverein des Klinikums Wolfsburg.

Geschaltet sind die Telefone am Donnerstag, 4. Februar, von 16 bis 18 Uhr. Die Telefonnummer lautet: (05361) 8939088.

Wer noch weitere Fragen zu Krebs und Infektionen hat – etwa zu Grippeimpfungen, Impfungen gegen Lungen- oder Hirnhautentzündung oder zur HPV-Impfung gegen Gebärmutterhalskrebs – kann diese auch gern stellen. Letztere Impfung, die der verstorbene Wolfsburger Chefarzt Professor Petry und sein Team entscheidend mit auf den Weg gebracht hat, ist laut Monner und Heine „eine echte Erfolgsgeschichte geworden“.