Foto: Hoskins Architects Ltd., guba+sgard Landschaftsarchitekten, Ralph Appelbaum

So sieht der Gewinnerentwurf des Planungswettbewerbs für einen Gedenk- und Lernort für das KZ-Außenlager am Laagberg aus.

Grünes Licht für die KZ-Gedenkstätte in Wolfsburg

Der Kulturausschuss des Rates hat, wie Vorsitzender Wilfried Andacht (CDU) bestätigte, grünes Licht für die Planung des Gedenk- und Lernortes ehemaliges KZ-Außenlager Laagberg gegeben. Für rund 126.600 Euro investive Gesamtkosten solle der Entwurf der Arbeitsgemeinschaft Hoskins Architects, der „guba sgard Landschaftsarchitekten sowie Ralph Appelbaum, alle Berlin, umgesetzt werden. Sie waren im Vorjahr aus einem Wettbewerb von 15 Bietern hervorgegangen.

Zielsetzung: eine Begegnungsstätte zu schaffen

Der Entwurf erfülle nach Auffassung der Jury sowie der Bürger die Zielsetzung, eine Begegnungsstätte zu schaffen. Unabhängig von Öffnungszeiten könne über einen durch den Wald führenden Holzsteg die Dimension des einstigen Lagers „ergehbar“ werden. Andacht kritisierte aber die „mangelnde Einbeziehung“ des Ortsrates Stadtmitte. Das Gremium werde sich demnächst in einer Anhörung damit befassen.

Kulturausschuss-Vorsitzender: 16 Ortsrats-Mitglieder und die Öffentlichkeit mehr einbinden

Es müsse, sagte Andacht unserer Zeitung, mehr – möglichst digital – dafür getan werden, die 16 Ortsrats-Mitglieder wie auch die Öffentlichkeit einzubinden, „also mehr als einen Bauzaun hinzustellen“. Aufklärende Schilder über das Entstehende wären sinnvoll. Der Bauausschuss berät die Planungsvorlage am 28. Januar. Andacht erinnerte daran, dass zurzeit digital an die Befreiung von Auschwitz gedacht werde.

So hat das Integrationsreferat digital am Donnerstag unter „wolfsburg.de/gedenktag“ eine virtuelle Veranstaltung angeboten, und die Italienische Konsularagentur zeigt „Zeugen der Zeugen: Auschwitz erinnern und erzählen“, eine Reise der Erinnerungen von jungen Italienern unter dem Link https://vimeo.com/499141034/3768804aa4. Das „ist sehr wichtig, um unsere Demokratie zu festigen“, betonte Andacht.

Kirchen erhalten Fördergelder

In einer Kenntnisgabe erfuhr der Kulturausschuss, dass die Pauluskirche und die Kirche St. Marien in Alt-Wolfsburg Fördergelder aus dem städtischen Etat erhalten werden. Der Marienkirche werde mit 500 Euro geholfen, restauratorische Voruntersuchungen sowie Reinigungsarbeiten der Wände, Decken, Altarwand, Kanzel und Orgelgehäuse vorzunehmen. Die Pauluskirche bekommt insgesamt 14.700 Euro zur Sanierung von Sakristei und Innenbereich sowie Fassade und Gründung der Sakristei.

2020 habe, so die Verwaltung, die Kirchengemeinde St. Nicolai in Hattorf in Aussicht gestellte Fördergelder von bis zu 4000 Euro noch nicht abgerufen. Damit sollten Generalüberholung, Instandsetzung, Schimmelbeseitigung und Neuintonation der Orgel unterstützt werden.