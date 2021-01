Schulen: Stadt Wolfsburg zufrieden mit digitalen Lösungen

Die Stadt Wolfsburg zeigt sich zufrieden, was die digitalen Klassenzimmer angeht.

Über ihr Portal für die Wolfsburger Bildungslandschaft „wobila“ stellt die Stadt ihren Schulen verschiedene Onlinedienste zur Verfügung. Das Lernmanagementsystem itslearning ist derzeit der am stärksten genutzte IT-Service für die Wolfsburger Schulen, gefolgt von dem Web-Videokonferenzsystem BigblueButton (BBB), teilt die Stadt mit.

80.000 Zugriffe nach Ferienende in Wolfsburg

80.000 Zugriffe verzeichnete das Lernmanagementsystem „itslearning“ am 11. Januar laut Stadt. Das System nutzen vor allem die weiterführenden allgemeinbildenden Schulen. Mit Itslearning können Lehrkräfte Unterrichtsmaterialien bereitstellen, Schülerinnen und Schüler können sie bearbeiten.

"Unabhängig von den Schulschließungen erfreut sich dieses System seit seiner flächendeckenden Einführung in den weiterführenden allgemeinbildenden Schulen durch die Stadt im April 2020 einer regen Nachfrage, die im Rahmen des Lock-Downs nochmal angestiegen sind", schreibt die Stadt Wolfsburg. Von den 7.600 aktiven Nutzern registrierte der Schulträger letzte Woche durchschnittlich 70.000 Zugriffe pro Tag.

Erste Schulkonferenzen starten um 7 Uhr morgens

Auch BBB ist gefragt: Schon morgens um 7 Uhr starten die ersten Konferenzen und kurz nach 8 Uhr steigt die Nutzung nach Angaben der Stadt schlagartig an. Über den gesamten Tag verteilt nutzen seit dem 11. Januar im Durchschnitt 1.700 Teilnehmer BBB pro Tag. Der 11. Januar war Spitzentag mit 2200 Nutzenden.

Die Schulen nutzen BBB für das Distanzlernen, aber auch für die Kommunikation zwischen Lehrkräften und Eltern. Das DSGVO-konforme, webbasierte BBB ermöglicht eine digitale Echtzeit-Kommunikation und Zusammenarbeit in Bild, Ton und Datenaustausch, auch Gruppenarbeit in virtuellen Räumen ist möglich.

Wolfsburg setzt auf Open-Source

Auch am Wochenende wird die Konferenzsoftware genutzt. Die von der Stadt Wolfsburg gebaute und überwachte Open-Source-Lösung ist skalierbar, so dass sie entlang der Nachfrage schnell die notwendigen Serverkapazitäten zur Verfügung stellen konnte. BBB ist damit auch steigenden Anforderungen gewachsen. Auch deswegen nutzen mittlerweile fast alle Schulen den BBB-Service des Schulträgers.

"Es gilt aber zu beachten, dass das Zusammenspiel aus den verschiedenen Schnittstellen und Systemen, die im Kontext des Homeschoolings verwendet werden sowie die Einstellungen und Rahmenbedingungen der Anwender beziehungsweise deren Geräte selbst, wie etwa der verwendete Internetbrowser oder die Audio- und Videoapplikation, relevant sind, wenn möglichst störungsfrei konferiert werden soll", teilt die Stadt mit.

Die Dezernentin für Jugend, Bildung und Integration, Iris Bothe, sagt: „Unsere Systeme bewältigen die Zugriffszahlen. In den vergangenen Monaten haben wir die technische Infrastruktur und unsere Dienstleistungen für das Distanzlernen signifikant erweitert und ausgebaut. Digitale Unterrichtsformate sind in Wolfsburg in der Gegenwart angekommen.“

Damit die Kinder und Jugendlichen sowie Lehrkräfte Zugang zur Technik haben, initiierte die Stadt Wolfsburg nach eigenen Angaben während des ersten Lockdowns Fortbildungen für Lehrkräfte zu itslearning und BigBlueButton. Darüber hinaus organisiert die Stadt über das Kompetenzzentrum Lehrkräftefortbildung (KLBS) Fachaustausche für die Schulen zu itslearning und für den 1st-Level-Support.

