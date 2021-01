Homeschooling: Herausforderung für Wolfsburger Eltern und Schulen

Kommt die Notbetreuung für uns in Frage? Wer macht Homeoffice und wann? Wolfsburger Eltern mussten in der vergangenen Woche in wenigen Tagen einiges organisieren, um den Start nach den Weihnachtsferien irgendwie hinzubekommen. Am Donnerstagabend hatte die Stadt für Klarheit gesorgt und Elternbriefe verschickt: Es gab Formulare für eine nötige Betreuung oder etwa Informationen zur Aussetzung der Kitagebühren im Januar. Die Schulen schickten Leitfäden für den Start im Distanzlernen. Jugend-Stadträtin Iris Bothe richtete sich ebenso an die Eltern: „Vor uns allen stehen wieder herausfordernde Zeiten, die wir hoffentlich, wenn auch mit erheblichen Kraftanstrengungen für uns alle, gemeinsam meistern werden.“

Heimunterricht mit drei Kindern

Am Montag nun stand also für die Kinder und Jugendlichen der erste Schultag in diesem Jahr auf dem Programm – am Rechner mit Videokonferenzen auf der einen und frisch ausgedruckten Arbeitsblättern auf der anderen Seite. „Für mich ist das ganz ungewohnt. Ich höre mal aus dem einen Zimmer eine Stimme, mal aus dem anderen“, berichtet Daniela Osadnik. Die Wolfsburgerin betreut seit Montag ihre beiden Söhne, die die 9. und 7. Klasse besuchen, ebenso wie ihre kleinere Tochter, die in die erste Klasse geht.

Während die Großen vor dem Rechner sitzen und per Video Unterricht machen, gibt es für die Kleine Arbeitsblätter. Und während es mit einigen Programmen für Videokonferenzen zum Start etwas holperte, klappte es bei den Jungs im Hause Osadnik gleich am Montagmorgen. „Das Zusammenarbeiten mit den Schulen funktioniert gut“, lobt die dreifache Mutter, schränkt aber ein: „Im Szenario B gab es ein ganz schönes Chaos. Da ging der eine dann zwei Tage zur Schule, dann war er wieder zu Hause. Bei dem anderen funktionierte der Plan wochenweise. Das würde ich mir einheitlicher wünschen“, erklärt die Wolfsburgerin, die ebenfalls seit Frühjahr im Homeoffice arbeitet und der Tochter so die nötigen Hilfestellungen geben kann.

Wechselmodell für Grundschulen ab nächster Woche

Auf die Notbetreuung, die Eltern für Kinder bis zur sechsten Klasse anmelden können, wollte die dreifache Mutter nicht zurückgreifen, obwohl ihr Mann in einer Bank arbeitet und sie somit Anspruch gehabt hätten. „Zu Hause sind die Kinder geschützt“, betont die Wolfsburgerin. Doch eine Änderung gibt es bereits in der kommenden Woche: Dann kehrt ihre Tochter als Grundschülerin ins Szenario B zurück, die weiterführenden Schulen bleiben weitestgehend im Modus des Distanzlernens.

Weil jeder dafür einen eigenen Laptop benötigt, hat die Familie auf ältere Rechner zurückgegriffen. „Für die haben wir eine neue Festplatte besorgt“, berichtet Osadnik. Zu erreichen waren viele Schulen in Wolfsburg am Montag indes nur sehr schwer: Sie starteten schließlich direkt aus den Ferien ins Szenario C. Doch bereits am Wochenende schickten die Lehrer den Kindern Mails: Teils werben die Lehrkräfte für Verständnis, weil sie selbst kleine Kinder daheim betreuen müssen. Viele versuchen auch, Eltern und Kinder zu beruhigen und aufzumuntern: Wenn etwas nicht gleich auf Anhieb klappe, sei das kein Drama. Auch die Noten für das Halbjahreszeugnis müssten nun auf diesem Weg mitgeteilt werden. Ende Januar gibt es Zeugnisse. Groß ist die Vorfreude bei allen aber jetzt schon, wenn sich alle wieder ganz normal in den Schulen begegnen können.

Schulausschuss tagt am Dienstag

Der Schulausschuss beschäftigt sich am Dienstag, 12. Januar (16 Uhr, Ratssitzungssaal), unter anderem mit der Zukunft der Grundschule Wohltberg in der Danziger Straße. An dieser soll ab dem 1. August 2021 ein teilgebundenes Ganztagsangebot eingeführt werden. Das Angebot der offenen Ganztagsschule umfasst seit 2009 alle Wochentage von Montag bis Freitag. In Zukunft sind dann der Dienstag und Donnerstag als gebundene, verpflichtende Tage von 8 bis 15.30 Uhr für die Schüler geplant. Außerdem soll es eine befristete Ausnahmegenehmigung geben, dass die Zwei-Zügigkeit an der Grundschule im Schuljahr 2021/22 im ersten Jahrgang um eine Klasse überschritten werden kann.

Wohlbergschule: Mehr Anmeldungen als Plätze

Die Grundschule Wohltberg, so heißt es in der Vorlage, über die der Schulausschuss berät, habe in den vergangenen drei Jahren eine sehr positive Entwicklung genommen und die Akzeptanz der Schule im Stadtteil und darüber hinaus erhöht. Dies spiegele sich auch in den steigenden Anmeldezahlen wider. Derzeit besuchen laut Verwaltung rund 100 Kinder die Schule, 80 Prozent davon nehmen am Ganztag teil. Ab dem Schuljahr 2021/22 werde die Schule wieder in allen Jahrgängen zweizügig sein.

Für das Schuljahr gebe es derzeit sogar mehr Schulanmeldungen als Schulplätze zur Verfügung stehen. Es lägen bereits 52 Anmeldungen vor und die Schule führe zwischenzeitlich eine Warteliste, auf der 18 Kinder geführt werden. Im Einzugsbereich der in Mitte-West liegenden Wohltbergschule wohnen viele Kinder mit Migrationshintergrund und aus bildungsfernen Elternhäusern. Auch Kinder mit Fluchterfahrung und aus dem Frauenhaus gehören dazu. Die gebundene Schulform soll künftig die Chance bieten, das pädagogische Konzept auf die Bedürfnisse aller Schülerinnen und Schüler abzustimmen, die an Tagen mit verpflichtendem Angebot vor Ort sind. Das Angebot soll durch Kooperationspartner zusätzlich erweitert werden. So sollen musikalische, sportliche und künstlerische Angebote den Tagesablauf bereichern.

Stadt investiert 6,3 Millionen Euro in Käferschule

Außerdem Thema im Schulausschuss: Die Grundschule Käferschule erhält am Standort Reislingen einen Anbau. Der Bau soll Mitte des Jahres beginnen. Nach dessen Fertigstellung im dritten Quartal 2022 ist ein weitgehender Umzug der Klassen aus dem Bestand in den Anbau geplant, um die Arbeiten im Bestandsgebäude und den An- und Umbau des Ess- und Küchenbereichs zu ermöglichen. Die Fertigstellung dieses Bauabschnitts ist für Sommer 2023 vorgesehen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 6,3 Millionen Euro.

Deutlich teurer wird der geplante Neubau des Bildungs- und Freizeitzentrums Westhagen mit dem Albert-Schweitzer-Gymnasium und der Wolfsburger Oberschule. Hier sind alleine vier Millionen Euro für die weitere Planungskosten veranschlagt.