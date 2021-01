Wolfsburger genießen die Winterlandschaft

So wie hier auf dem Klieversberg lässt sich seit Donnerstag der Schnee genießen.

Wolfsburg. Trotz neuer Schneefälle in der Nacht zu Samstag gab es keine Verkehrsunfälle durch Glätte. Die Straßenreinigung ist gut gewappnet.

Der Winter ist da, Tief „Ahmet“ hat Wolfsburg mit einer flockigen Schneeschicht überzogen. Auch in der Nacht auf Samstag hat es noch einmal kräftig geschneit. Glätte war aber am Samstag und am Sonntag kaum ein Problem, stellenweise war es eher matschig. Und offenbar waren die wenigen Autofahrer vorsichtig.

Keine Unfälle in Wolfsburg gemeldet

Denn weder Polizei noch Feuerwehr-Einsatzleitstelle wussten am Sonntag bis zum Nachmittag von glättebedingten oder anderen Verkehrsunfällen. Stattdessen genossen die Wolfsburger besonders am Sonntag das winterliche Wetter. Die Wolfsburger Abfallwirtschaft und Straßenreinigung (WAS) ist gut auf den Winter vorbereitet. Mit einem Vorrat von 1600 Tonnen Streusalz und 400 Tonnen Splitt stehen nach Angaben der Stadtverwaltung ausreichende Lagermengen für den Winter zur Verfügung.

Der Verbrauch im Winter 2019/2020 lag bei 125 Tonnen Salz, drei Tonnen Splitt und 50 Tonnen Sole, wie die Stadt mitteilt. Im Winter 2018/2019 wurden 320 Tonnen Salz, zehn Tonnen Splitt und etwa 115 Tonnen Sole verbraucht. Im Winter 2017/18 waren es knapp 600 Tonnen Salz und 110 Tonnen Splitt.

Genug Streusalz steht zur Verfügung

Die eingelagerten 1600 Tonnen Streusalz werden genutzt, um auf den Straßen zu streuen, die 400 Tonnen Splitt setzt die WAS auf den innerstädtischen Fußwegen ein, vor städtischen Grundstücken und an den Bushaltestellen.

