So leiden Wolfsburger Unternehmen unter Corona und Brexit

Ladenschließungen, Bewirtungs- und Übernachtungsverbote, jetzt auch noch der Brexit: Viele Unternehmen in der Region Wolfsburg haben es momentan alles andere als leicht. Welche Branchen die Pandemie und der EU-Austritt Großbritanniens besonders treffen und wer zu den Corona-Gewinnern gehört, erläutert Michael Wilkens, stellvertretender Geschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Lüneburg-Wolfsburg, im Interview.

Herr Wilkens, schlägt der Brexit auf Wolfsburger Unternehmen durch?

Michael Wilkens: Der Brexit hat auf jeden Fall Auswirkungen. 2019 betrug das Handelsvolumen zwischen Niedersachsen und Großbritannien 9,5 Milliarden Euro. Damit liegt das Königreich auf Rang 6 der Handelspartner. Im Deutschlandvergleich ist die niedersächsische Wirtschaft besonders stark betroffen. Das betrifft die Pkw-Industrie, Wohnmobilhersteller, Hersteller von Lastkraftwagen und Spezialfahrzeugen, aber auch Erzeuger von Fleisch und Fleischwaren, Papier und Pappe. Außerdem sind niedersächsische Unternehmen mit 18.000 Mitarbeitern direkt im Vereinigten Königreich vertreten.

Was wird beispielsweise für einen Autobauer schwieriger, der Fahrzeuge nach Großbritannien exportiert?

Die für den deutsch-britischen Handel so wichtige Automobilindustrie wird besonders von der Zollfreiheit profitieren: Pkw und Kfz-Teile bleiben je nach Ursprungsregel bei dem Warenaustausch zollfrei. Trotz des Deals wird es viele negative Folgen geben. Die regionale Wirtschaft sah in einer IHK-Umfrage aus dem Jahr 2020 Handelsbeschränkungen mit 72 Prozent aller Antworten als größtes Risiko des Brexit.

Je 48 Prozent der Befragten sahen auch Rechtsunsicherheiten und Wechselkursschwankungen als Risiken. Bei Handelsbeschränkungen kann man auf jeden Fall sagen, dass sie negative Folgen haben. Durch aufwändigere Zollabfertigungen werden zusätzliche Kosten entstehen, die Hersteller zahlen müssen und am Ende auch der Kunde. Das Versenden von Mitarbeitern wird durch neue Regelungen für den Personenverkehr ungleich schwieriger.

Haben viele Mitgliedsunternehmen dazu Beratung bei der IHK gesucht?

Ja, wir haben im letzten Jahr eine Menge Gespräche geführt. Bei uns im Bezirk haben rund 200 Unternehmen direkte Wirtschaftsbeziehungen zum Vereinigten Königreich. Der Brexit war eine unendliche Geschichte. Wir haben nicht mehr daran geglaubt, dass 2020 noch ein Handelsvertrag zustande kommt.

War die Dauer der Verhandlungen problematisch?

Dass man bis zuletzt nicht wusste, worauf man sich einstellen sollte, ist für das Geschäft schädlich. Der Wirtschaftsraum Großbritannien hat darunter bereits gelitten und wurde uninteressanter, weil es kein sicheres Regelwerk gab.

Was wird sich durch den Brexit ändern?

Alle, die mit Großbritannien im Geschäft sind, müssen mit längeren Abfertigungszeiten an den Grenzen rechnen. Was die Zollbürokratie und doppelte Zulassungsverfahren für Produkte angeht, warnen wir davor, dass die alten Zeitfenster wahrscheinlich nicht zu halten sind. Wer mit Großbritannien in einem wie auch immer gearteten wirtschaftlichen Kontakt steht oder in Kontakt treten will, sollte sich rechtzeitig mit uns in Verbindung setzen, damit wir auf Basis der jetzt rechtsgültigen Verträge klären können, wie das funktionieren kann. Der Teufel liegt hier im Detail des neuen Vertrages.

Haben Sie von Speditionen gehört, deren Lastwagen an den Grenzen standen?

Nein. Aber die Abfertigungszeiten werden auf absehbare Zeit komplexer und länger. Und die Zollbürokratie wird nicht nur Kosten verursachen, sondern auch Zeit kosten, die die Fahrer an den jeweiligen Abfertigungsstellen mitbringen müssen.

Wie geht es den Wolfsburger Unternehmen nach knapp einem Jahr Pandemie?

Die Branchen sind unterschiedlich stark betroffen. Wir haben sicherlich auch einige Corona-Gewinner. Aber gerade im Handel, in der Gastronomie und im Veranstaltungsbereich ist die Not extrem groß.

Gab es schon Insolvenzen, oder werden noch Insolvenzen kommen?

Um Insolvenzen werden wir nicht herumkommen. Wir sehen ein sehr großes Problem in der Liquidität von vielen Betrieben. Wir haben Ende 2020 620 Unternehmen aus dem Bezirk befragt. 50 Prozent meldeten einen zum Teil massiven Eigenkapitalrückgang. 30 Prozent gaben an, dass sie mehr als die Hälfte ihrer Umsätze eingebüßt hatten. Einige Firmen wissen nicht mehr vor und zurück. Das ist schade, weil sie alles richtig gemacht haben und unverschuldet in diese Krise geraten sind.

Sollten sie nicht Unterstützung vom Staat erhalten?

Es sind viele Hilfen in Aussicht gestellt worden: Novemberhilfen, Dezemberhilfen, Überbrückungshilfe 3. Aber die Auszahlungen verzögern sich zum Teil massiv.

Dauert die Bearbeitung so lange?

Die Geschwindigkeit der Genehmigungen und der Erstellung der Antragsverfahren sind nicht mit dem konform, was angekündigt wurde und in den Betrieben nötig ist. Eine Novemberhilfe wird im November gebraucht, weil das Geld im November fehlt. Ist das Geld im Januar noch nicht ausgezahlt, ist das ein Armutszeugnis. Die Liquidität der Unternehmen zu sichern, ist im Moment elementar. Die Hilfen müssen einfach schneller fließen.

In welchem Umfang muss Wolfsburg um Arbeitsplätze bangen?

Die Märkte werden nach einem erfolgreichen Kampf gegen das Coronavirus wieder ins Laufen kommen. Ob im Handel oder der Gastronomie, in Hotels oder der Veranstaltungsbranche: Wenn wir alles wieder hochfahren können nach Corona, bin ich zuversichtlich, dass wir viele Arbeitsplätze halten. Aktuell besteht aber wirklich die Gefahr, dass die Unternehmen den Schritt in die Zeit nach Corona nicht schaffen, weil die Soforthilfen nicht ankommen. Wenn nichts passiert, werden insbesondere unsere Innenstädte massiv leiden.

Sie sagen, es gebe auch Corona-Gewinner. In welchen Branchen?

Wir sehen Gewinner bei allen, die sich online stark positionieren konnten. Da gibt es auch in der Region einige Händler, die viel Aufmerksamkeit generiert haben. Weil die Menschen nicht in den Urlaub fahren konnten, haben sie es sich zu Hause schön gemacht, vielleicht neue Küchengeräte gekauft, sich mit Möbeln eingedeckt, bei Lieferdiensten gutes Essen bestellt. Alle, die Rechner, Bildschirme, Headsets verkaufen, haben wahrscheinlich das beste Jahr ihrer Firmengeschichte erlebt.