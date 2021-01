Wolfsburger Schüler erhalten Lunchboxen im Lockdown

Schulverpflegung im Lockdown: Die Stadt Wolfsburg wird zusammen mit der Wolfsburger Schulverpflegungs GmbH ab Mittwoch, 13. Januar, das Projekt Lunchboxen aufleben lassen, teilt die Stadt mit. Das Ziel sei es, Schülerinnen und Schülern auch zu Hause so schnell und einfach wie möglich ein Verpflegungsangebot zu bieten, um die Familien in Zeiten des Lockdowns zu unterstützen. Bereits im ersten Lockdown wurden laut Stadt mehr als 1000 Lunchboxen an die Schüler ausgeliefert. „Das Angebot wurde seinerzeit gut von den Familien angenommen“, heißt es in der Mitteilung.

Schulleiter der Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule lobt Lunchboxen



Arne Sewing, Schulleiter der Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule, freue sich über das Verpflegungsangebot und wird in der Mitteilung zitiert: „Die Lunchbox während der Schulschließung ist eine großartige Leistung, die es der Schule ermöglicht, einen Einfluss auf das Ernährungsverhalten von Kindern und Jugendlichen zu nehmen und dazu beiträgt, den engen Kontakt zu den Schülerinnen und Schülern aufrechtzuerhalten.“

Eine Lunchbox reicht für mehrere Tage



Die wöchentlich wechselnde Lunchbox enthält eine Lebensmittel für fünf Tage, ausreichend für eine tägliche Mahlzeit für eine Person, schreibt die Stadt Wolfsburg. Ideen zur Verwendung der Lebensmittel lägen bei. Der Preis für eine Lunchbox beträgt 20 Euro. Laut Mitteilung ist dieses Angebot ist für Schülerinnen und Schüler mit dem Anspruch auf die Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket kostenlos.

Das Anmeldeverfahren verläuft schnell und unbürokratisch, verspricht die Stadt. Außerdem seien Prozessschritte im Geschäftsbereich Schule und in der Wollino Schulverpflegungs GmbH gut aufeinander abgestimmt, sodass ab der Antragsstellung bis zur ersten Ausgabe nur wenige Tage Bearbeitungszeit notwendig sind.

Mittwoch gibt es in Wolfsburg die ersten Lunchboxen

Die erste Ausgabe der für eine Woche vorgesehenen Lunchboxen findet am Mittwoch, 13. Januar statt. Um bereits in der laufenden Woche die Lunchbox zu erhalten, muss die Anmeldung jeweils am Dienstag bis 09 Uhr dem Team Schulverpflegung vorliegen. Bei späterer Anmeldung wird die Ausgabe in der folgenden Woche nachgeholt, teilt die Stadt mit. "Wir sind als eine der wenigen Städte im Land Niedersachsen in der Lage, gerade Familien mit Kindern, die darauf angewiesen sind, auf diesem Wege eine Mahlzeit anzubieten. Das verdanken wir unserer Schulverpflegungs GmbH Wollino", wird Iris Bothe, Stadträtin für Jugend, Bildung und Integration, zitiert.



Was müssen die Eltern für die Lunchboxen tun?

Die Stadt Wolfsburg schreibt: „Die Versorgung mit Lunchtüten ist mit der Anmeldung zu beantragen. Das entsprechende Formular ist in der Schule erhältlich. Nach dem Eingang der Anmeldung erhalten die Eltern eine Anmeldebestätigung, die gleichzeitig als Abholschein dient. Der Abholschein wird für die Ausgabe der Lunchbox benötigt, deshalb werden die Eltern gebeten, diesen mitzubringen. Die Eltern können die Lunchboxen für ihre Kinder jeden Mittwoch zwischen 11 Uhr und 12 Uhr am Haupteingang der Schule abholen.“

Der Antrag sei im Sekretariat der jeweiligen Schule des Kindes erhältlich oder auf der Homepage der Stadt Wolfsburg unter wolfsburg.de/corona unter dem Punkt "Kitas & Schulen" abrufbar.

Nähere Informationen zu den Lunchboxen gibt es unter der Telefonnummer 05361 28 2307, Fragen können auch per Mail an schulverpflegung@stadt.wolfsburg.de gestellt werden.

red