Die Reislinger Käferschule soll 2021 wachsen

Wolfsburg. Die Käferschule – mit der Außenstelle Neuhaus – soll auf insgesamt vier Züge anwachsen. Am Hauptstandort wird im Jahr 2021 gebaut.

Am Hauptstandort der Grundschule Käferschule werden nach Beschluss des Rates ab Mitte 2021 die Arbeiten beginnen, wie die Stadt Wolfsburg mitteilt. Die Käferschule – mit der Außenstelle Neuhaus – soll mit dieser Maßnahme auf insgesamt vier Züge anwachsen. Die Erweiterung ist nach Angaben der Stadt aufgrund der steigenden Schülerzahl notwendig und ein Ergebnis des politischen Beschlusses zur Erweiterung der Grundschullandschaft um bis zu zwölf Züge. Zweigeschossiges Gebäude mit je drei Unterrichtsräumen pro Geschoss

Konkret wird am Hauptstandort ein zweigeschossiges Gebäude mit je drei Unterrichtsräumen pro Geschoss und dazwischenliegenden Differenzierungsräumen errichtet, wie aus der Mitteilung hervorgeht. Neben den weiteren logistisch notwendigen Räumen wie Abstellbereichen und WCs wird auch ein gesonderter Raum geschaffen, der für die Schulsozialarbeit und Sprachtherapie genutzt werden kann. Nach der Fertigstellung dieses Abschnittes sollen ab dem dritten Quartal 2022 Arbeiten im Bestandsgebäude sowie die An- und Umbauarbeiten des Ess- und Küchenbereiches erfolgen.

Verbindung zwischen Bestands- und Neubau durch ein großzügiges Foyer

Hier werden das Lehrerzimmer mit Blick auf die steigende Zahl an Lehrern vergrößert, PC-Arbeitsplätze für diese geschaffen und dem Ganztagspersonal ein adäquater Personalraum zur Verfügung gestellt. Die Räumlichkeiten für die Ganztagsbetreuung werden der steigenden Schülerzahl angepasst. Durch den Einbau eines Aufzugs im Bestand wird die barrierefreie Zugänglichkeit zu den im Obergeschoss liegenden Klassen-, Fach- und Ganztagsräumen erreicht. Die Verbindung zwischen Bestands- und Neubau wird durch ein großzügiges Foyer geschaffen, das in Verbindung mit dem bestehenden Mehrzweckraum eine zentrale Fläche für viele Situationen des Schullebens anbietet. Die Digitalisierung und Vernetzung des gesamten Standortes erfolgt – unter Inanspruchnahme der Mittel aus dem Digitalpakt – mit ausreichenden Lan- und W-Lan-Verbindungen sowie Präsentationsmöglichkeiten in allen Klassenräumen, wie die Stadt mitteilt. Das Außengelände wird gesondert beschlossen. Im Zuge der aktuellen Vorlage werden die Planungen bis unmittelbar zur Ausführung freigegeben.

Iris Bothe: „Wolfsburg erhält einen weiteren auf die aktuellen Bedarfe angepassten Standort“ Stadträtin Iris Bothe führt hierzu aus: „Wolfsburg erhält einen weiteren auf die aktuellen Bedarfe angepassten Standort. Wir haben zwar schon vieles erreicht, jedoch gibt es noch Schulprojekte, die es in den kommenden Jahren zu beginnen und abzuschließen gilt. Im Einklang mit der aktuellen Haushaltslage liegen hier noch Anstrengungen vor uns, um die für den modernen Schulbetrieb notwendigen Qualitäten zu erstellen.“

red