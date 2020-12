Wolfsburger Sozialdezernentin appelliert: Achten Sie aufeinander

Weihnachten 2020 - ein besonderes, weil es mit Abstand und unter Pandemie-Bedingungen stattfinden muss. Das Fest im großen Familienkreis, das traditionelle Treffen mit Freunden, die man lange nicht gesehen hat, dies muss diesmal alles ausfallen. Trotzdem aufeinander achten, dies ist der Appell, den Wolfsburgs Sozialdezernentin an die Bürgerinnen und Bürger richtet. "Besonders schwierig ist die Situation für Menschen mit psychischen oder seelischen Erkrankungen, hier müssen wir eine besondere Aufmerksamkeit aufbringen", so Monika Müller.

Appell im Sinne des Festes: "Achten Sie auf sich selbst und die eigene Gesundheit, aber ebenso aufeinander"

Die Erfahrungen aus dem Frühjahrs-Lockdown ließen aber insgesamt hoffen, dass viele Familien und auch allein Lebende mit den Einschränkungen weiterhin verantwortungsvoll umgehen würden und versuchen, der auf das engste Umfeld konzentrierten Zeit etwas Positives abzugewinnen. Das Leben könne sich auch frei von Hektik und Konsumdruck zeigen, sagt Monika Müller und appelliert: "Im Sinne des Fests der Nächstenliebe bitte ich alle Wolfsburgerinnen und Wolfsburger, auf sich selbst und die eigene Gesundheit, aber ebenso aufeinander acht zu geben!“.

Großer Beratungsbedarf im ersten Lockdown

Während des ersten Lockdowns sei es auch im sozialen Bereichen zu erhöhtem Beratungsbedarf gekommen, schildert die Dezernentin für Soziales, Gesundheit, Klinikum und Sport. Viele Menschen hätten vor einer ganz neuen Situation mit entsprechenden Fragen rund um die Existenzsicherung oder Teilhabe gestanden.

In den vergangenen Wochen waren Anfragen zurückgegangen

Anfragen zu Hilfsangeboten und Unterstützungsmöglichkeiten an die Stadt hätten in den letzten Wochen aber abgenommen. So hätten Hygienekonzepte in allen Lebensbereichen sowie eine gewisse Routine im Umgang mit den aktuellen Herausforderungen zu einer Normalisierung der Nachfragesituation in den städtischen Beratungsstellen geführt.

Erst nach den Feiertagen wird es Klarheit über Konflikte geben

Über die Zusammenarbeit mit den Wohlfahrtsverbänden, dem Frauenhaus oder anderen Initiativen fördere die Stadt Angebote für Senioren, Alleinstehende sowie Frauen und Kinder in Konfliktsituationen. "Ob es während der Feiertage über die sonst üblichen Konflikte an Weihnachten und dem Jahreswechsel zusätzliche Bedarfe nach sozialer Betreuung und Fürsorge gibt", so die Sozialdezernentin weiter, "kann erst im Nachgang beantwortet werden."

Krisendienst der Stadt ist immer erreichbar

Für Notfälle ist der Krisendienst der Stadt immer, so auch an den Feiertagen, unter (05361) 282040 erreichbar, per E-Mail unter SozialpsychiatrischerDienst@stadt.wolfsburg.de. An den Tagen zwischen den Jahren ist der Sozialbereich zudem für Beratungsfragen rund um die Themen Pflegestützpunkt oder Eingliederungshilfe und folgenden E-Mail-Adressen erreichbar: Soziales@stadt.wolfsburg.de, hilfe-zur-pflege@stadt.wolfsburg.de.