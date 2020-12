Fallersleber Feuerwehr bilanziert Corona-Jahr

Die einzige gesellige Veranstaltung, die im Corona-Jahr 2020 wie geplant über die Bühne ging, war bei der Freiwilligen Feuerwehr Fallersleben der Feuerwehrball. Am 1. Februar wurde im Saal des Hoffmannhauses noch mit 200 Besuchern gefeiert, während bald darauf Corona das öffentliche Leben regierte.

Am Dienstag blickten Ortsbrandmeister Tim-Bastian Freier, sein Stellvertreter Lars Hartmann, Jugendwart Stefan Krause und Jason Taylor von der neugründeten Kinderfeuerwehr auf das herausfordernde Jahr zurück. Das taten sie per Videokonferenz, an der auch Pressesprecher Jürgen Koch teilnahm. Zum ersten Lockdown sagte Hartmann: „Es war eine hohe Belastung, weil wir feste Gruppen an Einsatzkräften für den Notfall einteilen mussten. Das hieß für die Aktiven, zwölf Stunden einsatzbereit zu sein, um in drei Minuten das Feuerwehrhaus zu erreichen.“ Er lobte „das große Engagement und die hohe Disziplin unserer Feuerwehrleute.“

Unterstützung bei Orkantief und Gefahrgut-Einsatz bei Hitze

Bei den Einsätzen hob die Feuerwehr unter anderem einen Gebäudebrand am Schulzentrum Westhagen heraus, bei dem es eine Böller-Attacke auf die Einsatzkräfte gab. Als am 9. und 10. Februar Orkantief „Sabine" über Wolfsburg hinwegfegte, leistete die Freiwillige Feuerwehr an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet Unterstützung.

Es sei kein Jahr mit Großbränden gewesen, aber Unwetter-Einsätze hätten zugenommen, bilanzierten Freier und Hartmann. Das bringe neue Herausforderungen mit sich: Die Ausbildung an Motorsägen zum Beispiel, weil es inzwischen für Sägearbeiten Spezialisten brauche. Große Strapazen bereitete der Gefahrguteinsatz im Heinenkamp den Helfern. Ausgetretene Phosphorsäure verlangte das Arbeiten im Chemieschutzanzug – und das bei großer August-Hitze. Hartmann: „Sowas hab‘ ich in meinen 30 Jahren bei der Fallersleber Feuerwehr noch nicht erlebt.“

Aktuell wegen Corona wieder keine Ausbildungsdienste

In der Ausbildung gab es manche Hürden zu überwinden. Die Dienste mussten unter den bis heute geltenden Schutzmaßnahmen auf Abstand und mit Maske stattfinden. Eine Zeit lang gab es keinerlei Ausbildungsdienste, so wie derzeit wieder. Ansonsten waren die Gruppen kleiner, „aber insgesamt war die Beteiligung an den Diensten sehr hoch“, war der Ortsbrandmeister mehr als zufrieden.

Im deutlich kleineren Rahmen als geplant wurde die Kinderfeuerwehr am 24. August aus der Taufe gehoben – an dem Tag, als die Jugendfeuerwehr 60-jähriges Gründungsjubiläum hatte. Eine besondere Organisation in Pandemie-Zeiten erforderte das Schlachtefrühstück im Oktober; das ging als Online-Treffen an den Start.

2021 noch nicht planbar, Feuerwehrhaus-Sanierung liegt auf Eis

Das Jahr 2021 ist für die Brandschützer bisher nicht planbar. Man werde erst mit der Diensteinteilung beginnen, wenn absehbar sei, wie sich die Pandemie-Vorschriften gestalteten, sagte der Ortsbrandmeister. Stefan Krause will die Jugendwehr online in die Ausbildung einbinden. Unterdessen liegt die geplante Instandsetzung des sanierungsbedürftigen kleinen Feuerwehrhauses derzeit auf Eis, hieß es abschließend.