Weiterbau der Kerksiek-Nordumgehung

Die Änderung des Bebauungsplans zur Verlegung eines Teils der Kerksiek-Nordumgehung nach Norden hat der Rat der Stadt 2011 beschlossen.



Hintergrund der Änderung war der Erhalt der verbliebenen alten Feldhecken am Kerksiek-Nordrand. Dafür wurde die Straßenachse laut Stadt um mehr als 50 Meter nach Norden verschoben.

Das künftige Trassenstück mit dem Namen Am Kerksiek/Planstraße C soll den Stutzen am Nordende des Bockhorst mit dem Stutzen am nordwestlichen Ende der Ludgeristraße verbinden.

Für die Fertigstellung der Straße hat der Rat im Dezember 2019 etwa 700.000 Euro Mehrkosten bewilligt, der Weiterbau sollte somit rund 2,2 Millionen Euro kosten.